Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop: Bierbrunnen bringt Feierabendstimmung nach Rottweil

Die Veranstaltung „Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop – Bierbrunnen“ in Kooperation mit der Fürstenberg Brauerei machte am Donnerstag Station in Rottweil.
Wenn der Alltag Pause macht, beginnt der Feierabend – unter diesem Motto machte der „Bierbrunnen“ am Donnerstagabend Halt in der Rottweiler Innenstadt. Gemeinsam mit der Fürstenberg-Brauerei aus Donaueschingen hat der Radiosender „Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop“ diese Aktion organisiert. Ort des Geschehens war der Apostelbrunnen vor dem Alten Rathaus.