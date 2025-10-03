Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop: Bierbrunnen bringt Feierabendstimmung nach Rottweil
8
Feierabend-Feeling am Bierbrunnen in Rottweil. Foto: Ulrich

Die Veranstaltung „Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop – Bierbrunnen“ in Kooperation mit der Fürstenberg Brauerei machte am Donnerstag Station in Rottweil.

Wenn der Alltag Pause macht, beginnt der Feierabend – unter diesem Motto machte der „Bierbrunnen“ am Donnerstagabend Halt in der Rottweiler Innenstadt. Gemeinsam mit der Fürstenberg-Brauerei aus Donaueschingen hat der Radiosender „Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop“ diese Aktion organisiert. Ort des Geschehens war der Apostelbrunnen vor dem Alten Rathaus.

 

Dort konnten sich die Besucher bei kühlen Getränken – auch alkoholfrei – erfrischen, solange der Vorrat reichte. Viele nutzten die Gelegenheit, um den Feierabend in entspannter Atmosphäre einzuläuten.

DJ-Musik, Liegestühle und Sitzsäcke, die von der Stadt Rottweil bereitgestellt wurden, sorgten zusätzlich für ein spätsommerliches Ambiente. Auch die Sonne zeigte sich und verlieh der Hauptstraße trotz kühler Temperaturen einen Hauch von Spätsommer. Ganz dem Plan des Radiosenders entsprechend, den Sommer noch ein wenig zu verlängern.

Bereits kurz vor 17 Uhr sammelten sich die ersten Gäste am Alten Rathaus. Thomas Krebs von „Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop“ eröffnete den Abend mit den Worten: „Feiert mit, und genießt die Sonne!“ Anfangs griffen die Besucher noch etwas zögerlich zu, doch schon bald war das Eis gebrochen.

Einstimmung auf das lange Wochenende

Bis 19 Uhr konnten die Rottweiler die kostenlosen Getränke genießen. Besonders beliebt war die Fotostation des Radiosenders, an der man mit humorvollen Schildern Erinnerungsbilder machen konnte.

Ein Rottweiler Paar berichtete: „Wir haben die Aktion im Radio auf der Arbeit gehört. Da war sofort klar: Da müssen wir hin.“ Für sie war der Besuch die perfekte Einstimmung auf das lange Wochenende.

Unsere Empfehlung für Sie

TikTok-Trend setzt sich durch: Pudding und Gabel werden nun auch in Rottweil ausgepackt

TikTok-Trend setzt sich durch Pudding und Gabel werden nun auch in Rottweil ausgepackt

Manchmal braucht es nur einen Becher Pudding und eine Gabel, um Menschen glücklich zu machen. Am kommenden Samstag, 4. Oktober, ist auch ein Treffen in Rottweil geplant.

Auch spontane Gäste waren dabei: Eine Radlergruppe aus dem Allgäu legte in Rottweil einen Zwischenstopp ein. „Wir konnten kaum glauben, dass es hier Freibier gibt“, erzählten die vier Männer lachend. „Das war der perfekte Durstlöscher, bevor wir die letzten Kilometer zur Unterkunft in Angriff nehmen.“

Nächste Station Spaichingen

Die Bierbrunnen-Aktion von „Antenne 1 Neckarburg Rock & Pop“ macht in diesem Jahr an insgesamt sechs Donnerstagen Halt in verschiedenen Städten der Region. Nach Rottweil steht als nächster Termin am 9. Oktober Spaichingen auf dem Plan, den Abschluss bildet ein Stopp am 16. Oktober in St. Georgen.

 