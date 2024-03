1 Weiträumig sperrte die Feuerwehr ab. Dennoch war der beißende Geruch auch aus großer Entfernung zu riechen Foto: Szyltowski

Auch Wohnungen mussten evakuiert werden, nach dem Anschlag im Calwer Casino Manhattan.









Als am Dienstagmittag die Einsatzkräfte am Casino Manhattan in der Gottlob-Bauknecht-Straße 31 ankamen, fanden sie eine unbekannte ätzende Flüssigkeit im Eingangsbereich vor und eine leicht verletzte Mitarbeiterin. Zuvor waren vermummte Personen in die Lokalität eingedrungen und hatten die Substanz verschüttet – erste Vermutung: eine Buttersäure-Anschlag.