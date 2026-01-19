Anlass für die gesamte Familie: Was die Museumsnacht in Basel alles bietet

Die Museumsnacht Basel bietet eine Programmfülle, die als Ganzes kaum zu bewältigen ist. Die Oberbadische gibt Tipps zur Orientierung.
Die Basler Museumsnacht ist ein Anlass der Superlative. Jeweils mehr als 120 000 Einzeleintritte, getätigt von jeweils mehr als 30 000 Personen jeden Alters – allein diese Zahlen sprechen für sich. Doch nicht nur gemessen am Besuch gilt die Museumsnacht als die größte Kulturveranstaltung im Dreiland. Auch das Angebot ist so umfassend und detailreich, dass auch der eifrigste Besucher gar nicht alle Stationen abklappern kann.