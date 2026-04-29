Anhörung in Dotternhausen: Eine hitzige Debatte – Holcim und Kritiker stehen sich gegenüber

Bei einer Anhörung in Dotternhausen stehen sich Holcim, Kritiker und Behörden gegenüber – der Streit um den Steinbruch geht in die nächste Runde.
Acht Privatpersonen und drei Naturschutzverbände stehen am Dienstag auf der Rednerliste. Alles ist zeitlich eng getaktet. An den Tischen sitzen Vertreter der Firma Holcim, zuständige Sachverständige, Dotternhausens Rathauschefin Marion Maier und weitere Repräsentanten der Gemeinde. Der Parkplatz vor der Festhalle ist bereits um 8.45 Uhr voll belegt. Im Inneren des Gebäudes geht der Streit um den Plettenberg in die nächste Runde. Zuhörer sind kaum anwesend.