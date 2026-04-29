Anhörung in Dotternhausen: Eine hitzige Debatte – Holcim und Kritiker stehen sich gegenüber

Bei einer Anhörung in Dotternhausen stehen sich Holcim, Kritiker und Behörden gegenüber – der Streit um den Steinbruch geht in die nächste Runde.

Acht Privatpersonen und drei Naturschutzverbände stehen am Dienstag auf der Rednerliste. Alles ist zeitlich eng getaktet. An den Tischen sitzen Vertreter der Firma Holcim, zuständige Sachverständige, Dotternhausens Rathauschefin Marion Maier und weitere Repräsentanten der Gemeinde. Der Parkplatz vor der Festhalle ist bereits um 8.45 Uhr voll belegt. Im Inneren des Gebäudes geht der Streit um den Plettenberg in die nächste Runde. Zuhörer sind kaum anwesend.​

Klar ist bereits zu Beginn der tagesfüllenden Sitzung: Einig werden sich die anwesenden Parteien am Ende nicht. Vielmehr gehe es darum, sich alle Einwände gegen die Erweiterung des bestehenden Steinbruchs in Richtung Süden anzuhören, so Matthias Frankberg vom Landratsamt.

Jahrelanger Widerstand

Was in der Schlichemtal-Gemeinde an diesem Tag erörtert wird, ist Gegenstand einer jahrelangen Debatte. Die Geschichte des Widerstands beginnt vor mehr als elf Jahren: Nachdem der Gemeinderat zunächst mit einer Entscheidung den Weg für die Erweiterung geebnet hatte, kam Gegenwind auf. Bis heute hat sich dieser nicht gelegt. Im Gegenteil: Erbittert kämpfen Bürger und Naturschutzverbände noch immer gegen das Holcim-Vorhaben.

Unsere Empfehlung für Sie Süderweiterung des Steinbruchs Schömberg erhebt keine Einwände Das Gremium in Schömberg befasste sich jüngst mit der Süderweiterung des Steinbruchs. Ein Stadtrat stimmte dagegen.

Die Gegner verweisen vor allem auf mögliche Folgen für Natur, Landschaft und Anwohner. Der Plettenberg gilt als ökologisch sensibler Bereich, in dem seltene Tier- und Pflanzenarten leben, deren Lebensräume durch eine Erweiterung des Steinbruchs gefährdet sein könnten. Kritiker befürchten zudem, dass sich das markante Landschaftsbild dauerhaft verändert und der Hausberg als Erholungsraum an Wert verliert. Auch konkrete Belastungen wie zusätzlicher Lkw-Verkehr, mehr Lärm durch Sprengungen und eine steigende Staubentwicklung werden angeführt.

Zentrale Rohstoffquelle

Den Anfang macht aber zunächst Rudolf Suppes. Der Ingenieur ist bei Holcim für die Gewinnungsbetriebe verantwortlich. „Wir müssen Kalkstein abbauen, um unser Kerngeschäft betreiben zu können“, betont er eingangs. Holcim argumentiert, dass die Erweiterung des Steinbruchs vor allem der langfristigen Sicherung des Standorts mit rund 230 Mitarbeitern diene. Der Plettenberg sei die zentrale Rohstoffquelle für das Zementwerk in Dotternhausen, ohne die eine kontinuierliche Produktion nicht möglich sei.

Durch die regionale Gewinnung von Kalkstein können zudem Transportwege kurz gehalten und damit auch Umweltbelastungen durch lange Lieferketten reduziert werden, so Suppes. Er verweist in seiner Präsentation darauf, dass Abbau und Rekultivierung zusammen gedacht würden: Nach Abschluss der Nutzung sollten die Flächen wieder naturnah gestaltet werden und neue Lebensräume entstehen. So verstehe man den Eingriff nicht als dauerhaften Verlust, sondern als Teil eines langfristig gesteuerten Nutzungskonzepts. Im Saal ist daraufhin ein ungläubiges Lachen zu hören.

Zweifel an erstelltem Gutachten

Aus ihren Zweifeln an den bisher erstellten Gutachten naturschutzrechtlicher Art machen die Gegner keinen Hehl. Allem voran Sigfried Rall, Vorsitzender des Vereins „Natur- und Umwelt Zollernalb“ (NUZ): Es fehle die Auswertung der Trinkwasserproben der letzten 20 Jahre in allen Plettenberggemeinden, gravierende alltägliche Forderungen seien nicht erfüllt. Auch die hydrologischen Untersuchungen seien unzureichend. „Das ist eine Blamage und Katastrophe für die Bevölkerung“, sagt er sichtlich erzürnt. Die Ämter würden Holcim nicht richtig überwachen, die Auswirkungen der Erweiterung in den Unterlagen nicht berücksichtigen, so seine Überzeugung. „In einem Wasserschutzgebiet ist kein Steinbruchbetrieb möglich“, sagt er.

Rall fordert Schwermetall-Detailanalysen, Langzeitmessreihen und eine gefährdungsorientierte Untersuchung der Trinkwasserwerte. Es sei völlig unklar, wie der Schutz der Trinkwasser-Ressourcen als zentrale Pflicht der Daseinsvorsorge sichergestellt werde.

Das will Enrico Möller vom Landratsamt so nicht stehen lassen: Aus Sicht der Fachbehörden seien die Antragsunterlagen vollständig. Sachgebietsleiter der Abteilung „Wasser und Bodenschutz“, Johannes Scheckenbach, sagt, dass bisher keine Rückstände von Sprengstoffen im Wasser nachgewiesen worden seien. Seit 2018 habe man das Grundwassermonitoring zudem ausgeweitet. „Wir geben uns da schon sehr, sehr viel Mühe. Deshalb geht das Verfahren auch schon so viele Jahre“, fügt Frankenberg hinzu.

Das sagt die Gemeinde

Die Gemeinde Dotternhausen steht den aktuellen Plänen nach wie vor kritisch gegenüber. Sie zweifelt daran, ob das geplante Speichervolumen in der Praxis wirklich erreicht werden kann, und sieht vor allem bei der Berechnung der unterirdischen Hohlräume Unsicherheiten, so Thomas Burmeister, der Rechtsbeistand der Gemeinde Dotternhausen. Die Gemeinde spielt als Verpächterin des betreffenden Gebiets eine Schlüsselrolle in dem Prozess.

Auch nach der Rekultivierung der Fläche befürchtet die Gemeinde Gefahren durch abrutschende Gesteinsmassen oder Steinschlag an den steilen Hängen. Deshalb hält sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Zäune und genaue Untersuchungen der Gefahrenbereiche für notwendig.

Schutz der Bevölkerung wichtig

Wichtig sei der Gemeinde vor allem der Schutz der Bevölkerung, so Burmeister. Er betont, dass dieser Vorrang haben muss.

Positiv bewertet wird dagegen, dass Holcim beim Schutz des Trinkwassers Fortschritte gemacht hat und zusätzliche Messstellen einrichten will. Insgesamt sieht die Gemeinde einen Konflikt zwischen dem Abbau von Rohstoffen und dem Schutz von Wasser, Boden und Natur, der nur mit strengen Regeln gelöst werden kann.

Unsere Empfehlung für Sie Holcim in Dotternhausen Zementhersteller gibt virtuellen Einblick in Großprojekt Der Zementhersteller Holcim in Dotternhausen hat jüngst zu einem Gespräch eingeladen. Hierbei wurden auch drängende Fragen des Gemeinderats geklärt.

Nach mehr als vier Stunden des Verhandlungstags bleibt der Eindruck eines tiefen Grabens zwischen den Beteiligten. Während Holcim die Erweiterung als notwendig für die Zukunft des Standorts darstellt, sehen einige Bürger und Naturschutzverbände erhebliche Risiken für Umwelt und Trinkwasser. Auch die Gemeinde Dotternhausen fordert klare Sicherheiten und strenge Auflagen. Eine Einigung ist an diesem Tag nicht in Sicht – der Streit um den Plettenberg dürfte die Region noch weiter beschäftigen.