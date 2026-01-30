Angebot im Burghof Lörrach: Nicht nur Mama geht gern tanzen

Erziehung und Berufsstress: Viele Eltern sinken abends ermattet auf die Couch. Spätabends losziehen? Ist nicht. Darum will der „Elternabend“ im Burghof Lörrach Abhilfe schaffen.

In vielen größeren Städten gibt es schon lange Tanzangebote für die aktuelle Elterngeneration, meist zwischen Anfang 30 und Ende 40. Denn die wollen meist nicht erst spät abends in den Club ziehen, sondern zu einer „zivilen Zeit“ ausgehen mit genügend Schlaf für den nächsten Tag. Beim Format „Elternabend“ im Burghof können Feierwillige am 7. März im gemütlichen Foyer zwischen 19 Uhr und Mitternacht abtanzen.

Erfahrung aus Freiburg Aufgegleist hat das Ganze Event-Manager Alexander Hässler, der diesbezüglich genügend Erfahrung unter anderem in Heidelberg und Freiburg gesammelt hat. Dort sei die Resonanz auf gleichartige Angebote super, erzählt er unserer Redaktion.

Was ursrpünglich vielerorts vor allem für die gestressten Mamas gedacht war, soll nun beiden Elternteilen oder auch Tanzfreunden ohne Kindern Spaß machen. Ein Startballon wurde schon vergangene Pfingsten gestartet. Rund 200 Menschen kamen zum Tanzen, zum Cocktail an der Bar oder zum Plausch an Stehtischen zusammen. „Es war total schön, und die Reonsnaz der Besucher war super“, erinnert sich Hässler. Dabei sei das Publikum sehr gemischt gewesen, die Bandbreite reichte von Mitdreißigern bis zu Mitfünfzigern.

Darum wird nun eine Fortsetzung angeboten. Das Foyer werde in schönes Licht getaucht, Sitzwürfel sorgten für gemütliche Ecken, und er selbst legt auf. Gefragt sei vor allem die Musik, die „in“ war, als die heutigen Eltern noch jung waren. „Wir spielen viel 90er Jahre Sound. Eine Studie hat herausgefunden, dass die Menschen ab ihren 30er Jahren meist keine neue Musk mehr hören wollen, sondern die aus ihrer Jugendzeit“, erzählt Hässler. Allerdings mischt er auch aktuelle Dancefloor-Hits mit ein, die gut tanzbar sind, sei es Bruno Mars oder Taylor Swift. „Hauptsache, die Leute haben Spaß.“

Der Bedarf sei ganz sicher auch in Lörrach da, obwohl es eine vergleichweise kleine Stadt sei. „Der Burghof ist echt eine tolle Location für so ein Angebot“, schwärmt er. Und die Techniker des Hauses sorgten für einen reibungslosen, professionellen Ablauf. Für zwei Elternabende stehen die Termine: am Samstag, 7. März und am Freitag, 17. April.

Eventuell regelmäßig

Danach werde man entsprechend der Resonanz überlegen, ob man diesen speziellen „Elternabend“ regelmäßig im Burghof anbieten wird – vielleicht alle zwei Monate.

Die Veranstaltung solle im übrigend keinesfalls eine Konkurrenz zu Nellies Tanztee sein, der schon lange das frühe Tanzen und Ausgehen einmal zu Anfang des Monats anbietet.

Hässler ist sich sicher: „Die Elterngeneration, die in puncto Kindererziehung aus dem Gröbsten raus ist, will wieder etwas Schönes außerhalb der Wohnung erleben. Sie will allerdings weniger bis morgens um drei um die Häuser ziehen.“ Er ist Mitte 40 und merkt auch bei sich selbst, dass , wenn er als DJ oder Veranstalter bis in die Morgenstunden unterwegs ist, der Tag danach „gelaufen ist“.

Das dürfte beim „Elternabend“ nicht der Fall sein. Eltern kleiner Kinder können sich auch einfach mal für zwei, drei Stunden einen Babysitter nehmen und abtanzen. Denn nur auf der Couch sei dann doch vielen zu wenig.

Musik auch für die Kids

Sollten die feiernden Eltern ein schlechtes Gewissen haben, dass nur sie und nicht ihr Nachwuchs Spaß mit Musik haben, gibt es am gleichen Tag ein Angebot für die Kleinsten: ein Krabbelkonzert um 10 Uhr im Burghof für Kinder bis zwei Jahren.

In Begleitung ihrer Eltern werden Babys und Kleinkinder zum Zuhören und Mitmachen eingeladen. Es darf gekrabbelt, gestaunt, gelacht und geklatscht werden. Die Sinne werden dabei behutsam mit Klängen und verschiedenen Materialien angeregt. Auf nonverbale Weise will das Krabbelkonzert eine Begegnung für Kleinsten mit der Welt der Musik und Musikern bieten. Konzeption und Moderation übernimmt Lana Zickgraf, Anna-Sophia Kraus spielt Violine, Timm Kornelius Fagott.

„Elternabend“: Samstag, 7. März, 19 bis Mitternacht, Burghof-Foyer; Krabbelkonzert: Samstag, 7. März, 10 Uhr, im Burghof