Angebot im Burghof Lörrach: Nicht nur Mama geht gern tanzen

Erziehung und Berufsstress: Viele Eltern sinken abends ermattet auf die Couch. Spätabends losziehen? Ist nicht. Darum will der „Elternabend“ im Burghof Lörrach Abhilfe schaffen.
In vielen größeren Städten gibt es schon lange Tanzangebote für die aktuelle Elterngeneration, meist zwischen Anfang 30 und Ende 40. Denn die wollen meist nicht erst spät abends in den Club ziehen, sondern zu einer „zivilen Zeit“ ausgehen mit genügend Schlaf für den nächsten Tag. Beim Format „Elternabend“ im Burghof können Feierwillige am 7. März im gemütlichen Foyer zwischen 19 Uhr und Mitternacht abtanzen.