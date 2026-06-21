Analyse zeigt Schwachpunkte: Gemeinde Ringsheim nimmt Wassernetz unter die Lupe

Ein Ingenieurbüro präsentierte dem Ringsheimer Rat die Ergebnisse einer Rohrnetzberechnung. Dabei wurde klar: Es gibt Verbesserungspotenzial.
Der Zustand des Ringsheimer Wasserversorgungsnetzes war Thema bei der Gemeinderatssitzung. Schon vor einigen Monaten wurde beschlossen, das Trinkwassernetz der Gemeinde grundlegend unter die Lupe zu nehmen. Eine Datengrundlage sollte geschaffen werden. „Wie ist es aufgebaut, wo liegen Schwachpunkte“, nannte Bürgermeister Pascal Weber einige zentrale Fragen, die die Rohrnetzberechnung des Wasserversorgungsnetzes beantworten sollte. Es sei wichtig, eine Basis zu bekommen, auf der man bauen könne, wenn es Erneuerungen am Wassernetz brauche. Mit der Berechnung wurde das Büro Weber Ingenieure aus Freiburg beauftragt. Dessen Vertreter Clemes Stelzer präsentierte dem Gemeinderat nun die Ergebnisse.