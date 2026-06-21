Analyse zeigt Schwachpunkte: Gemeinde Ringsheim nimmt Wassernetz unter die Lupe

Der Zustand des Ringsheimer Wasserversorgungsnetzes war Thema bei der Gemeinderatssitzung. Schon vor einigen Monaten wurde beschlossen, das Trinkwassernetz der Gemeinde grundlegend unter die Lupe zu nehmen. Eine Datengrundlage sollte geschaffen werden. „Wie ist es aufgebaut, wo liegen Schwachpunkte“, nannte Bürgermeister Pascal Weber einige zentrale Fragen, die die Rohrnetzberechnung des Wasserversorgungsnetzes beantworten sollte. Es sei wichtig, eine Basis zu bekommen, auf der man bauen könne, wenn es Erneuerungen am Wassernetz brauche. Mit der Berechnung wurde das Büro Weber Ingenieure aus Freiburg beauftragt. Dessen Vertreter Clemes Stelzer präsentierte dem Gemeinderat nun die Ergebnisse.

Ingenieur Stelzer erklärte, dass die hydraulischen und physikalischen Begebenheiten vor Ort in das Computermodell von Ringsheims Wasserversorgung einflossen. „Das heißt, es ist ein Modell der Wirklichkeit“, so Stelzer. Ein wichtiger „Grundstein“ für die Untersuchung sei der Wasserbedarf der Gemeinde. Ausgehend vom Jahresverbrauch ergebe sich ein Tagesverbrauch. Der liege in Deutschland im Schnitt bei 120 bis 130 Litern pro Person. Für Ringsheim sei dieser aber als sehr viel höher berechnet worden, berichtete Stelzer. Der Hauptgrund dafür seien die vielen Hotelanlagen im Zusammenhang mit dem benachbarten Europa-Park. Diese Großabnehmer wurden für die Rohrnetzanalyse berücksichtigt, erklärte Stelzer.

Das Wassernetz ist grundsätzlich in gutem Zustand

Die wichtigste Nachricht für alle Ringsheimer: Das Wasserleitungsnetz ist grundsätzlich in gutem Zustand. Das Ingenieurbüro empfiehlt allerdings, künftig auf PE-Leitungen, also Kunststoffrohre zu setzen. Teilweise sind im Ort Rohre aus Grauguss verbaut. „Manche Leitungen sind 60, 70 Jahre alt“, erklärte Bürgermeister Weber.

Versorgt wird Ringsheim mit einem Wasserhochbehälter mit 800 Kubikmetern. „Das ist ausreichend“, stellte Stelzer klar. Die Höhendifferenz zwischen Hochbehälter und dem Hauptteil des Wasserversorgungsnetzes liege bei 67 Metern. „Was relativ hoch ist“, erklärte der Ingenieur. Gewünscht sei eher eine Differenz von etwas über 50 Metern, um am Hausanschluss einen Druck von fünf bis sechs Bar zu haben. Dieser Druck sei in Ringsheim etwas höher. „Was für die Versorgungssicherheit von Löschwasser gut ist“, so Stelzer. Denn dann sei der Verbrauch im Netz besonders hoch. Für Hausbesitzer bedeute das üblicherweise , dass ein Druckminderer vorgeschaltet werden muss. Problematische Drücke gebe es aber nicht. Gute Nachrichten hatte Stelzer auch mit Blick auf mögliche Brüche. „Das Netz ist stabil, wenig Rohrbrüche.“

Netz sollte regelmäßig durchgespült werden

Für die Untersuchung musste das Modell kalibriert werden. „Und dafür muss man das Netz einmal belasten“, erklärte Stelzer. Dafür gab es sogenannte Hydrantenspülungen. Das sei mit der Feuerwehr abgesprochen worden und habe auch sehr gut funktioniert.

Das erstellte Modell soll auch dem Wassermeister helfen. So sind auf einer Karte Stichleitungen markiert. In diesen steht das Wasser oft länger, weshalb ein regelmäßiges Durchspülen empfohlen wird. Generell sei in Ringsheim das Wasser nicht zu lange im System. „Der Austausch ist gut“, befand der Ingenieur.

Mit Blick auf den Löschschutz sei es theoretisch möglich, dass der Grundschutz von 96 Kubikmeter Wasser pro Stunde für das Gebiet westlich der B 3 bei einem Ausfall einer der beiden Versorgungsleitung nicht mehr gegeben sei, so Stelzer. „Wir haben den Vorschlag gemacht, hier noch eine dritte Leitung einzubinden“, erklärte Stelzer.

Info – So geht es weiter

Aus den Ergebnissen soll seitens der Verwaltung im zweiten Halbjahr ein „Sanierungsfahrplan“ vorgestellt werden kann. Das erarbeitete Modell kann zudem für die Planung in Neubaugebieten genutzt werden. Auch bei anstehenden Sanierungen könne man sich damit einen hilfreichen Überblick verschaffen, so Stelzer.