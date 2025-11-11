An Helios Klinik Rottweil: „Respekt für euren Mut “ – Hebammen sorgen bundesweit für Furore

„Das ist ein starkes Zeichen!“ – die Rottweiler Hebammen haben mit ihrer gemeinsamen Kündigung bundesweit für Aufsehen gesorgt. Auch das Fernsehen will jetzt berichten.
Die Beleghebammen haben zum 31. März nächsten Jahres ihren Vertrag mit der Helios-Klinik in Rottweil geschlossen gekündigt. Zu dem Schritt haben sie sich gemeinsam als Konsequenz auf die Neuerungen des Hebammenhilfevertrages entschlossen, der am 1. November in Kraft getreten ist, und der Beleghebammen gegenüber festangestellten Geburtshelfern finanziell deutlich schlechter stellt.