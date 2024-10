An Ettenheimer Schule

1 Die Polizei war am Dienstag in Ettenheim im Einsatz. Foto: Rehder

Schock am August-Ruf-Bildungszentrum in Ettenheim: Nach einem Messerangriff musste ein Schüler schwer verletzt in eine Klinik geflogen werden.









Nach einer Auseinandersetzung soll ein Jugendlicher am Dienstagmorgen, 1. Oktober, am August-Ruf-Bildungszentrum in Ettenheim einen anderen Jugendlichen mit einem Messer attackiert haben.