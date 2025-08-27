Ampel in Lörrach beschädigt: Beim Wenden Unfall gebaut

1 Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch. Foto: Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt.







In einem Verkehrsunfall endete ein Wendemanöver eines 27-jährigen Autofahrers in der Nacht auf Mittwoch gegen 1 Uhr. Der Mann befuhr die Luisenstraße und versuchte an der Einmündung zur Bahnhofstraße zu wenden. Dabei streifte er ein Verkehrszeichen, welches abknickte und eine Fußgängerampel beschädigte. Aufgrund der beschädigten Ampel wurde in der Nacht noch die Bereitschaft des Werkhofs der Stadt Lörrach verständigt. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 5000 Euro geschätzt.