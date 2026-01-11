Ambitioniertes Projekt: Fahrrad-Werkstatt stellt sich neu auf

Das Angebot des Freundeskreis Flüchtlinge gibt es bereits seit vier Jahren. Nun sollen alle sozial benachteiligten Menschen mit preiswerten Drahteseln versorgt werden.
Die Fahrrad-Werkstatt des Freundeskreises Flüchtlinge will sich im neuen Jahr breiter aufstellen. Sie will dabei nicht nur Migranten – wie dies bislang der Fall war – sondern alle sozial benachteiligten Menschen mit günstigen Fahrrädern versorgen. Und in der Werkstatt sollen künftig nicht nur Flüchtlinge arbeiten, sondern auch Einheimische, die Spaß daran haben, Fahrräder für einen guten Zweck zu reparieren.