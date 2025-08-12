Am Römerkastell in Waldmössingen: Studenten graben nach rätselhaftem Römer-Bauwerk

Archäologie-Studenten aus ganz Deutschland graben in den kommenden sechs Wochen am Römerkastell in Waldmössingen – und gehen dabei einem rätselhaften Bauwerk auf den Grund.
An diesem warmen Sommermorgen wandern viele Familien auf dem Rundweg um den Erlebnisbauernhof in Waldmössingen, der sie an Pferden, Schweinen, Kühen und dem Römerkastell vorbeiführt – was die meisten aber wohl nicht wissen: Dieser Tage lässt sich auf dem Schafbühl neben dem wiederaufgebauten Eckturm des Kastells auch eine archäologische Ausgrabung live mitansehen.