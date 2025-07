Vom Fahrradweg abgekommen, brachte sich der Bub durch einen Sprung in Sicherheit.

Ein zehnjähriger Radfahrer zog sich am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, auf der K6326 kurz vor dem Ortseingang Eimeldingen leichte Verletzungen zu.

Ein 24-Jähriger soll mit seinem Audi die K6326 von Märkt kommend in Richtung Eimeldingen befahren haben, informiert die Polizei in ihrer Mitteilung. Der Fahrradfahrer soll die selbige Strecke auf dem rechtsseitigen Fahrradweg befahren haben als er kurz vor dem Ortseingang links vom Radweg abgekommen sein soll. Der Junge soll aus diesem Grund von seinem Fahrrad abgesprungen und in einen dort befindlichen Grünstreifen gestürzt sein.

Lesen Sie auch

Das Fahrrad kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des ordnungsgemäß vorbeifahrenden Audi. Da der 10-Jährige über Schulterschmerzen klagte, wurde er eigenständig durch Familienangehörige im Anschluss zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2300 Euro geschätzt.