Am Ebinger Bürgerturm

Ein 18-Jähriger ist in Albstadt-Ebingen von drei Männern angegriffen worden. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos. (Symbolfoto) Foto: Nölke Drei unbekannte Männer haben am Samstagabend in Ebingen versucht, einen 18-Jährigen auszurauben. Das Opfer konnte fliehen, ebenso wie die Täter. Jetzt sucht die Polizei nach ihnen.







Nach drei Unbekannten sucht die Polizei nach einem versuchten Raubdelikt am Samstagabend am Bürgerturm in Albstadt Ebingen.