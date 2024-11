Am „Bollenbacher Ei“: Neue Ampel soll den Verkehrsfluss besser regeln

1 Vor Ort bei der neuen Ampelanlage (von links): Marcel Schiff (Straßenbauamt), Roland Gäßler (Amtsleiter Straßenbauamt), Peter Pfleghar (Straßenmeisterei Haslach), Valentin Grefenstein (Firma Swarco Traffic Systems) und Clemens Hupfer (Stadtbaumeister Haslach) Foto: Landratsamt

Die Anlage an dem Verkehrsknoten bei Haslach hat keine festen Rotphasen, sondern schaltet automatisch je nach Verkehrsaufkommen.









Die neue Ampelanlage am „Bollenbacher Ei“, dem Verkehrsknoten an der B 33 und K 5356 in Haslach ist in Betrieb gegangen. Die zweiteilige Anlage (Rot-Gelb) auf der südlichen Zufahrt dient laut Mitteilung des Landratsamts dazu, den stark frequentierten Verkehr aus Richtung Haslach gezielt anzuhalten und damit für die nachrangigen Verkehrsströme am Knoten Schnellingen/Bollenbach Einfahrtsmöglichkeiten zu schaffen.