Altkleider-Frust in Schliengen: Statt Altkleidern ein gehäutetes Reh aus dem Container gezogen

Überfüllte, vermüllte Altkleidercontainer sind vielerorts ein Problem – auch in Schliengen. Unsere Zeitung war bei einer Leerung dabei – unschöne Anekdoten gab’s inklusive.
Überquellende Altkleidercontainer und Vermüllung sind ein wachsendes Problem und in immer mehr Gemeinden ein Ärgernis. Vielerorts wurden die Container deshalb bereits abgebaut, beispielsweise im Stadtgebiet Lörrach, wo es wegen zunehmender illegaler Müllablagerungen seit Januar keine Altkleidercontainer mehr gibt. Die Bürger müssen seitdem den Recyclinghof ansteuern.