Aktuell befindet sich der TSV Frommern noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt: Es bleibt abzuwarten, ob man an der Relegation teilnehmen und somit seine Landesliga-Zugehörigkeit sichern kann. Unabhängig dessen hat man nun einen neuen Trainer für die kommende Saison gefunden.

Wie der Verein bekanntgibt, übernimmt Lukas Foelsch zur Saison 2025/26. „In der Fußballszene der Region ist Lukas Foelsch längst ein bekannter Name – und jetzt bringt er seine A-Trainerlizenz sowie wertvolle Profierfahrung aus der 3. Liga direkt nach Frommer“, schreibt der TSV in seinem Statement.

„Ein starkes Signal“

Er tritt diesen Posten auch an, falls es kommende Saison in der Bezirksliga weiter geht. Dazu heißt es: „Ein starkes Signal für die Zukunft – und ein Statement, das weit über Frommern hinaus strahlt. Im Moment steht Foelsch noch beim FC Holzhausen unter Vertrag, mit dem in wenigen Tagen die Aufstiegsspiele zur Oberliga anstehen. Der FCH hatte sich für Daniel Seemann als neuen Cheftrainer entschieden.

Die Frommerner erwähnen in ihrem Schreiben auch den aktuellen Coach Armin Hotz, der mit einer schweren Knieverletzung im Moment außer Gefecht ist. So heißt es: „Der TSV ist Armin Hotz nicht nur als Trainer, sondern vor allem als Mensch zutiefst dankbar – und bedauert sehr, dass er in absehbarer Zeit nicht mehr aktiv und mittendrin auf dem Platz stehen kann.