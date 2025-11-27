Alle Termine auf einen Blick: Hier finden im Landkreis Lörrach Weihnachtsmärkte statt

Weihnachts- und Adventsmärkte, Lichterfeste und viele Veranstaltungen mehr verschönern die Zeit vor Heiligabend. Ein Überblick über die Termine in der Region.
Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein, gemeinsam mit Freunden an den beleuchteten Buden vorbei schlendern und kreative Geschenke für die Liebsten entdecken. Die Vorweihnachtszeit bietet auch im Landkreis Lörrach und Umgebung jede Menge Advents- Weihnachtsmärkte und Lichterfeste, mit denen die Vorfreude auf Heilig Abend noch mehr steigt. Von den mehrtägigen Märkten in Basel oder Lörrach bis hin zu den vielen kleinen eintägigen Veranstaltungen in den Dörfern - sie alle haben ihren Reiz.