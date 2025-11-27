Alle Termine auf einen Blick: Hier finden im Landkreis Lörrach Weihnachtsmärkte statt

Weihnachts- und Adventsmärkte, Lichterfeste und viele Veranstaltungen mehr verschönern die Zeit vor Heiligabend. Ein Überblick über die Termine in der Region.

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein, gemeinsam mit Freunden an den beleuchteten Buden vorbei schlendern und kreative Geschenke für die Liebsten entdecken. Die Vorweihnachtszeit bietet auch im Landkreis Lörrach und Umgebung jede Menge Advents- Weihnachtsmärkte und Lichterfeste, mit denen die Vorfreude auf Heilig Abend noch mehr steigt. Von den mehrtägigen Märkten in Basel oder Lörrach bis hin zu den vielen kleinen eintägigen Veranstaltungen in den Dörfern - sie alle haben ihren Reiz.

Wir haben im Folgenden die Termine zusammengestellt.

Weihnachtsmärkte in Basel, Lörrach und Umgebung

27. November bis 23. Dezember, von 11 bis 20.30 Uhr, auf dem Barfüsserplatz, Münsterplatz und Claraplatz. Er gilt als einer der schönsten und größten Weihnachtsmärkte in der Schweiz. Händler und Kunsthandwerker bieten in 150 kleinen Holzchalets ihre Waren an. Zusätzlich gibt es ein großes Rahmenprogramm.

Der Weihnachtsmarkt in Basel auf drei Plätzen bietet wieder ein großes Angebot an. Foto: Michael Werndorff

Traditioneller Weihnachtsmarkt Lörrach

4. bis 14. Dezember: winterliches Hüttendorf auf dem Alten Marktplatz, mit kunstvollem Handwerk, Leckereien und Geschenkideen sowie Kulturprogramm z.B. mit der Lörracher Musikschule oder dem Motettenchor. Die kleinen Gäste können sich auf das Kinderkarussell und den Besuch vom Nikolaus freuen.

Schöne Deko und vieles mehr erhalten die Besucher des Weihnachtsmarkts in Lörrach. (Archivbild) Foto: Kristoff Meller

Erstes Weihnachtsdorf um die Kirche St. Bonifatius Lörrach

11. bis 21. Dezember: Gottesdienste und Musik, zahlreiche Aktionen, auch für Kinder, viele Stände mit Selbstgemachtem, Eröffnung am 11. Dezember um 17.50 Uhr, Barbetrieb bis 22 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Weil am Rhein

28. November bis 30. November: Mit 42 Ausstellern, Kunsthandwerk, Kulinarik, Bastelangeboten, Orgelmusik in der Altweiler Kirche sowie einem Orgelworkshop am 29. November, weitere Infos unter www.weihnachtsmarkt-weil.de. Öffnungszeiten: Freitag, von 17 bis 21 Uhr, Samstag, von 14 bis 21 Uhr sowie Sonntag, von 12 bis 18 Uhr.

Weihnachtsstimmung in Weil am Rhein. Foto: Oliver Welti

Weihnachtsmarkt im Tumringer Dorfkern

28. bis Samstag, 29. November: Alle Stände werden von Privatpersonen betrieben. Mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Genüssen. Öffnungszeiten: Freitag: 16 bis 21 Uhr, Samstag: 15 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt rund ums Schlössli Brombach

Samstag, 13. bis Sonntag, 14. Dezember, Sa von 14 bis 20 Uhr, So von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag, ab 19 Uhr wird ein Winterabend im Zelt geboten. Für Kinder: Kinderkarussel, der Besuch vom Nikolaus und die Weihnachtskinderfilme im Rathaussaal.

Maulburger Weihnachtsmarkt

Samstag, 29. November, 15 bis 21 Uhr, auf dem Rathausplatz: Schlemmen, Glühwein, und mehr sowie Geschenke. Auftritte des Männerchors und des Musikvereins.

Weihnachtsmarkt Rheinfelden

Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. November: Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 11.30 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung des Markts findet am Freitag um 17 Uhr statt.

Stimmungsvoll ist auch der Weihnachtsmarkt in Rheinfelden. (Archivbild). Foto: Heinz Vollmar

Weihnachtsmarkt Grenzach

Samstag, 29. November, 10 bis 19 Uhr, Hof der Bärenfelsschule mit Rahmenprogramm, auch der Nikolaus kommt.

Weihnachtsmärkte im Kandertal

Weihnachts- und Kunsthandwerkermarkt in der Alten Ziegelei Kandern

Freitag, 5. Dezember, 15 bis 20 Uhr und Samstag, 6. Dezember, 12 bis 20 Uhr: Winterliche Gaumenfreuden, Getränke, Kunst und Handwerk.

Kanderner Weihnachtsstraße

Donnerstag, 11. Dezember, ab 17 Uhr: in der Innenstadt, Geschäfte geöffnet bis 21 Uhr, Musik und Bewirtung.

In der stimmungsvollen Kanderner Weihnachtsstraße ist richtig viel los. (Archivbild) Foto: Alexander Anlicker

Adventszauber in Wollbach

Freitag, 28. November, Hof Schultheiß

Weihnachtsmarkt Holzen

Freitag, 28. November, von 16-20 Uhr und Samstag, 29. November, von 14-18 Uhr. Handgemachtes, Bewirtung und Musik

Weihnachtsmärkte im Rebland und Umgebung

Schliengener Weihnachtsmarkt

Sonntag, 7. Dezember, 11 bis 20 Uhr, im Schlosspark mit beleuchtetem Wasserschloss: Kulinarik, Livemusik, Handarbeiten. Ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung um 10.30 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Efringen-Kirchen

Samstag, 29. November, von 11 bis 21 Uhr: Auf dem Rathausplatz können sich die Besucher von Musik und zahlreichen Ständen mit Handwerkskunst verzaubern lassen. Zur Eröffnung spielt der Posaunenchor, ab 15 Uhr tritt eine Tanzgruppe des TuS Efringen-Kirchen auf, ab 16 Uhr verteilt der Nikolaus Geschenke.

Weihnachtsmarkt im Kurpark Bad Bellingen

Sonntag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr: Rund 20 Stände mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration, sowie kulinarische Köstlichkeiten. Höhepunkt ist die Ankunft der Harley-Nikoläuse ab 16 Uhr, die Motorradfahrer des „Alemannen Chapter Germany“ sammeln Spenden für „Chinderlache“.

Die Harley-Nikoläuser verteilen im Bad Bellinger Kurpark Geschenketüten – ein Bild vom Markt 2024. Foto: Claudia Bötsch

Auggener Weihnachtsmarkt

Samstag, 13. Dezember und Sonntag, 14. Dezember: Eröffnung am Samstag um 15 Uhr. Bereits ab 10 Uhr findet ein Weihnachtsbaumverkauf am Dorfbrunnen statt. Am Sonntag ist er ab 12 Uhr geöffnet. Von 13.30 bis 17.30 Uhr wird im Rathaussaal Kaffee und Kuchen angeboten.

Weihnachtsmarkt am Müllheimer Lindle

Samstag, 29. November, ab 10 Uhr: Vereine und Initiativen bieten Einiges an den Ständen. Bürgerschaftliches und soziales Engagement stehen hier im Mittelpunkt - das macht den Markt, den es bereits seit rund einem halben Jahrhundert gibt, zu etwas Besonderem.

Neuenburg am Rhein

Samstag, 29. November bis Sonntag, 7. Dezember: auf dem Rathausplatz, zusätzlich an beiden Sonntagen Hobbykünstler- und Bastelmarkt. Ein buntes Rahmenprogramm wird geboten. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Samstag/Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Badenweiler

Samstag, 29 November, 11 bis 19 Uhr: Premiere hat der „Weihnachtsmarkt unterm Mammutbaum“auf dem Schlossplatz in Badenweiler. Mit Kunsthandwerkern aus der Region, Bewirtungsständen, Musik, Kinderkarussell und Nikolaus.

Weihnachtszauber rund um Schopfheim

Lichterfest Schopfheim

Freitag, 28. November: ab 17 Uhr in der Innenstadt, mit Sonderaktionen der Geschäftswelt, zahlreichen Ständen von Schaustellern, Vereinen und Gastronomie, Livemusik, Auftritten, Nikolausbesuch, Märchenstunde, Kunst- und Flohmarkt, Stockbrotgrillen, Bastelaktionen und vielem mehr.

Die Verkaufsstände beim Lichterfest Schopfheim laden zum Schlendern ein. Foto: Anja Bertsch

Traditioneller „Chalte Märt“ Schopfheim

am Dienstag, 2., und Mittwoch, 3. Dezember: Rund 100 Stände präsentieren Lederwaren, Stahlwaren, Kurzwaren und viele weitere Produkte.

Agathenmarkt Fahrnau

Samstag, 6. Dezember, ab 13 Uhr: mit Maronistand, Livemusik von Kindern und Chor, Kulinarik, Verkaufsständen mit Bastelangeboten.

Eichener Weihnachtsmarkt

Freitag, 12. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Hülschematthalle: 18 Stände, Kulinarik, weihnachtliche Klänge, Nikolaus und Geschenke für die Kinder.

Adventsmarkt Bürchau

Samstag, 29. November, ab 16 Uhr: im Gemeindegarten. Regionale Aussteller verkaufen Handgemachtes, Vereine bewirten, mit Tanz-Aufführung und Nikolaus-Besuch.

Weihnachtsmarkt Raich

Samstag, 6. Dezember, 13 bis 10 Uhr, Lindenhalle Raich: Handgemachtes, duftende Leckereien und weihnachtliche Klänge.

Wiesleter „Adventszauber“

Samstag, 13. Dezember, ab 17 Uhr: beim Feuerwehrhaus, Stände rund um das gemütliche Lagerfeuer, Jugendfeuerwehr verkauft ab 16 Uhr Weihnachtsbäume. Geboten werden Kulinarik, Weihnachtslieder der Chorgemeinschaft und Besuch vom Nikolaus.

Geselligkeit steht auch beim Adventszauber in Wieslet an erster Stelle. (Archivbild) Foto: Ralph Lacher

Adventszauber Hasel

Sonntag, 30. November, 11 bis 20 Uhr, auf dem Dorfplatz Hasel.

Weihnachtsdorf in Hausen

Samstag, 29. November, 16 Uhr, Schulhof: Kulinarik, familienfreundlicher Weihnachtsmarkt von der Hebelmusik

Weihnachtsmärkte im Oberen Wiesental

„Advent im Städtli“ Zell im Wiesental

Freitag, 28. November, ab 16 Uhr: Über 20 Teilnehmer werden ab 16 Uhr auf dem Hans-Fräulin-Platz und dem Löwenhof ihre Waren anbieten. Mit Livemusik, Kulinarik und Nikolaus.

Advent im Städtli in Zell. Foto: Uli Merkle

1. Weihnachtsmarkt in der Schmiede Mambach:

Sonntag, 7. Dezember, 10 bis 20 Uhr: Handgemachte Kunst, lokale Brennerei-Schnäpse, Keramik, Schmuck, Deko und Weihnachtsgeschenke. Auch für Kulinarik und Wärme durch Feuertonnen ist gesorgt.

Lichterfest Schönau

Samstag, 29. November, ab 17 Uhr: Mit Lichtermeer, Livemusik von Chören und vom Duo „Zwei ist (k)einer zuviel“ und Kulinarik. Eröffnung mit Orgelimprovisationen in der katholischen Kirche.

Mit Lichtertüten ist die Talstraße in Schönau beleuchtet. (Archivbild) Foto: Verena Wehrle

Weihnachtsmarkt Schönau mit Kreativmarkt:

Sonntag, 14. Dezember, 11 bis 17 Uhr, Weihnachtsmarkt auf Rathausplatz, Kreativmarkt im Rathaus, Kaffeestube im MTB-Gebäude.

Weihnachtszauber über der Todtnauer Hängebrücke Blackforestline:

Samstag, 6. und Sonntag, 7. Dezember, ab 11 Uhr: Mit Marktständen mit Handgemachtem, Kulinarik und mit einer geführten Lichtwanderung über die Brücke am Samstag, ab 17.30 Uhr. Der Nikolaus und Maskottchen Ria Reh sind auch dabei.

Weihnachtsmarkt Todtnau

Samstag, 29. November, 12 bis 19 Uhr: ab 11 Uhr Turmbesteigung der Pfarrkirche (nur mit Anmeldung), von 13 bis 16 Uhr Pferdekutschfahrten, 14.30 Uhr Besuch vom Nikolaus, Musik und XXL-Shopping des Einzelhandels bis 16 Uhr.

Eine schöne Kulisse bietet sich auf dem Weihnachtsmarkt in Todtnau – ein Bild aus dem Jahr 2023. Foto: Verena Wehrle

Weihnachtsmarkt Geschwend:

Samstag, 6. und Sonntag, 7. Dezember: im Dorfgasthaus „dasrößle“, Samstag: 13 bis 18 Uhr, Sonntag: 10 bis 17 Uhr. Mit Christbaumverkauf, Marktständen, Kunst und Leckereien, Kinderschminken und Besuch vom Nikolaus (ab 15 Uhr).