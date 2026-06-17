Alemannenweg Zell: Gerhard Jung und der Schwarzwaldverein Zell

Zum 100. Geburtstag von Gerhard Jung am 10. August erinnert der Schwarzwaldverein Zell an den Vordenker, Ideengeber, Wanderer und Heimatfreund.
Gerhard Jung hat beim Schwarzwaldverein Zell bleibende Spuren hinterlassen. Er war über viele Jahrzehnte hinweg unangefochtener Motor, unerschöpflicher Ideengeber und leidenschaftlicher Initiator der Vereinsaktivitäten, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Wo immer es darum ging, Menschen für die Heimat zu begeistern, neue Pfade zu beschreiten oder Kultur und Natur miteinander zu verbinden, war er federführend aktiv. Bis zu seinem Tod 1998, bekleidete er das Amt des Kulturwarts und Fachwarts für Heimatpflege im Verein. Unvergessen sind die alljährlichen Liederwanderungen, bei denen er es wie kein anderer verstand, Natur und Kultur gleichzeitig erlebbar zu machen.