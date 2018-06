Albstadt Vom Sparen versteht der OB etwas

Die Tailfinger Technologiewerkstatt ist voll; nun kommt die Technologiefabrik, an die sich die Erwartung knüpft, erfolgreiche Start-ups langfristig an Albstadt zu binden. Als Beleg für die Anstrengungen der Stadt, ihre wichtigste Ressource Bildung nachhaltig zu bewirtschaften, führte Konzelmann die geplanten Kindergartenneubauten in Ebingen. Onstmetttingen und Laufen, die Schulsanierungen in Ebingen und Tailfingen sowie den ausschließlich von der Stadt finanzierten Neubau der Hochschule in der Ebinger Gartenstraße an.

Der Aufschwung des Albstädter Tourismus geht weiter; der Bau eines Hotels in der Ebinger Gartenstraße soll dafür sorgen, dass die Anziehungskraft der Traufgänge sich künftig sichtbarer in Übernachtungszahlen und Umsätzen niederschlägt.

Es gibt freilich auch Themen, bei denen der Optimismus gedämpfter ausfällt, weil die Unwägbarkeiten groß sind. Der OB bekannte sich ohne Wenn und Aber zum Projekt Zentralklinikum – ob es Wirklichkeit wird, hängt von den Stuttgarter Zuschüssen ab.

Noch unkalkulierbarer ist die Zukunft der Talgangbahn – hier vermied Konzelmann jede Festlegung. Bereits 2001 hatte der Gemeinderat die Reaktivierung abgelehnt. Damals wurden die Investitionskosten noch mit 25 Millionen D-Mark beziffert, heute steht eine viermal so hohe Summe im Raum. Ob der Nutzen-Kosten-Index immer noch so günstig ausfällt wie einst, muss sich erneut zeigen – eine weitere Prüfung steht an; das bedeutet, dass die Entscheidung des Gemeinderats erst in einem Jahr fallen wird.

Ein Lob, das von Herzen kommt – und ein Bekenntnis zur Stadt

Mit einem Bekenntnis zu unserer "wunderbaren Stadt" und einem von Herzen kommenden Lob des Ehrenamts und der Albstädter Ehrenamtlichen endete Konzelmanns Rede. Danach überließ er die Bühne erst der von Alain Wozniak dirigierten Stadtkapelle Tailfingen und dann dem "Bronnweiler Weib" Friedel Kehrer, die ohne ihr erkranktes Gegenstück Märy Lutz aus dem "ländlichen Raum", dem Ein-Straßen-Dorf Bronnweiler, in die Großstadt Albstadt gekommen war. In Ermangelung ihres gewohnten Gegenübers unterhielt sie sich ausgiebig mit dem OB: "Hent se a schees Rathaus mit viel Holz – dass au ebbes schaffet?", wollte sie wissen, freute sich als Trauf-Anwohnerin, dass es die Älbler gibt –"suscht wäret jo mir d’Bleede" – und versuchte schließlich – "mr muass sich dia Schultes ziaga" – etwas Trinkbares zu ergattern. Konzelmann brachte ihr ein Glas Wasser. "Wasser? – des draiket doch d’Kiah", revoltierte sie. "Leit, den mießat er b’halda – der ko spare!"