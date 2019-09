Albstadt/Bitz Unfall: Frontalcrash zwischen Ebingen und Bitz

Ein 24-Jähriger kam mit seinem VW Scirocco kurz vor der Hofstatt "Galthaus" nach rechts auf den Grünstreifen. Laut Polizei eflexartig lenkte er nach links. Dabei geriet der VW ins Driften und prallte in einen entgegenkommenden Ford. Durch den Aufprall schleuderten beide Autos in eine Böschung. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die komplette Heckpartie des Volkswagens abgerissen wurde. Der Ford kippte auf die Seite.

Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Notarzt und Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Insgesamt entstand Sachschaden von mindestens 41.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Zunächst war die Landstraße voll gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Feuerwehr Albstadt war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften am Unfallort. Wegen der ins Feld auslaufenden Betriebsstoffe wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt.