„Alb Challenge“ in Bad Herrenalb: Auf dem Bauch gehts im Matsch unter einem Absperrgitter hindurch

Die Skizunft feierte ihr 100. Vereinsjubiläum. Höhepunkt war die „Alb Challenge“ –der Hindernislauf über die Schweizer Wiese war mit einem Dutzend Hindernissen gepflastert.

Die Athleten starteten zu „Hells Bells“ von AC/DC, die Strecke musste vier Mal durchlaufen werden. Erste Herausforderung war die Boulderwand, dann Reifen schleppen, zwischendurch eine Wasserrutsche hinuntersausen und patschnass weiterlaufen auf dem Parcours. Es ging über Baumstämme und Holzstapel sowie auf dem Bauch im Matsch unter einem Absperrgitter hindurch. Streckenposten achteten darauf, dass auch kein Hindernis ausgelassen wurde. Auf halber Strecke durften die Läufer noch 20 Meter durch die kühle Alb waten. Dies war sicher die angenehmste Übung bei Temperaturen, die deutlich über 30 Grad Celsius lagen.

Unsere Empfehlung für Sie Jubiläum in Bad Herrenalb Skizunft ist weit mehr als ein Wintersportverein Fest verwurzelt mit der Stadt ist der 1926 im Rathaussaal aus der Taufe gehobene Skiclub, der als derzeit größter Verein der Stadt mit mehr als 900 Mitgliedern zum Jubiläum einlädt. 157 Teilnehmer Eine erste Dusche gab es gleich nach dem Start und entlang der Strecke sorgten weitere Rasensprenger für Abkühlung. 157 Läuferinnen und Läufer waren angemeldet – und 141 von ihnen kamen auch im Ziel an. Schnellster war Tim Weber vom VfB Pfinzweiler in 28:45 Minuten, schnellste Läuferin Sarah Barth vom Team „CrossFit ARTgerecht 5“ mit 35:33 Minuten Laufzeit. Alle Ergebnisse gibt es unter https://my.raceresult.com/391706/contact.

Sebastian Srega von den Schnurrbartfreunden Oberes Gaistal hat sich auf der Wasserrutsche abgekühlt. Foto: Bernd Helbig

Zur Sicherheit stand auch der DRK-Ortsverein Bad Herrenalb-Dobel mit dem Team um Joschua Lehmann und Julian Gliche bereit. Die Rettungssanitäter mussten jedoch nicht eingreifen.

Weißblauer Schneemann

Mit der Nummer 1 startete Markus Grußmayer als weißblauer Schneemann mit weißer Schärpe und der Aufschrift „100 Jahre Skizunft“. Er transportierte ein Paket mit der Schneekanone 2.0, das er aber nach der ersten schweißtreibenden Runde lieber wieder ablegte. Mit seinem originellen Kostüm gewann er den „goldenen Skistiefel“ und eine Jahreskarte für den Skilift im Oberen Gaistal.

Der Läufer mit dem originellsten Kostüm war Markus Grußmayer von der Skizunft. Foto: Birgit König

Weiter gab es einen Preis für die Gruppe mit der größten Teilnehmerzahl, das waren die acht Frauen der „Rasenraketen auf Irrwegen“. Sie gewannen einen Hüttenabend auf der Hahnenfalzhütte, einschließlich eines Fasses Bier. Dieter Bamberger von der Skizunft-Vorstandschaft meinte: „Es klingt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber für dieses Jahr ist das, was die Skizunft hier auf die Beine gestellt hat, ,Das Fest‘ für Bad Herrenalb.“

Starke Gemeinschaft

Die Laufveranstaltung hat das Team um Sabine Hädinger organisiert, zahlreiche weitere Helferinnen und Helfer waren bei der Vorbereitung und an den Festtagen im Einsatz. Es sei eine starke Gemeinschaftsleistung, viele örtliche Helfer und Betriebe hätten Material, Geräte und ihre Fachkenntnis eingebracht, hob Bamberger hervor.

Das Jubiläumsfest begann schon am Freitagabend mit Fassanstich und Après-Ski-Party im Festzelt und am Sonntag wurde weitergefeiert beim Frühschoppen mit dem Musikverein Bad Herrenalb Gaistal und am Nachmittag mit einem Kinderfest auf der Schweizer Wiese und dem Spielmobil.