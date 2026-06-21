„Alb Challenge“ in Bad Herrenalb: Auf dem Bauch gehts im Matsch unter einem Absperrgitter hindurch

Die Skizunft feierte ihr 100. Vereinsjubiläum. Höhepunkt war die „Alb Challenge“ –der Hindernislauf über die Schweizer Wiese war mit einem Dutzend Hindernissen gepflastert.
Die Athleten starteten zu „Hells Bells“ von AC/DC, die Strecke musste vier Mal durchlaufen werden. Erste Herausforderung war die Boulderwand, dann Reifen schleppen, zwischendurch eine Wasserrutsche hinuntersausen und patschnass weiterlaufen auf dem Parcours. Es ging über Baumstämme und Holzstapel sowie auf dem Bauch im Matsch unter einem Absperrgitter hindurch. Streckenposten achteten darauf, dass auch kein Hindernis ausgelassen wurde. Auf halber Strecke durften die Läufer noch 20 Meter durch die kühle Alb waten. Dies war sicher die angenehmste Übung bei Temperaturen, die deutlich über 30 Grad Celsius lagen.