Aktionstag in Wildberg: Kirchenführung und Jazz-Matinée

Der Wert eines Denkmals geht über das Materielle hinaus – schließlich war seine Errichtung mit weit mehr verbunden als nur mit der Bezahlung: der Suche nach Experten und Handwerkern, passenden Materialien und Vorbildern, der körperlichen Arbeit, der gerunzelten Stirn, dem lobenden Wort. Dies alles steht in keiner Bilanz und in keinem Steuerbescheid und macht ein Denkmal doch unersetzlich. Denn schließlich fließt all dies ins Endergebnis ein und bleibt den Erbauern in Erinnerung.

Messbar ist der materielle Wert eines Denkmals. Er setzt sich zusammen aus schwankenden Materialkosten, zahlreichen Arbeitsstunden fachkundiger Experten oder der sogenannten grauen Energie, also aller Energie von Mensch und Maschine, die bereits in die Erbauung hineingeflossen ist. Doch selbst was monetär niedrig bemessen ist, kann zur unbezahlbaren Pracht oder zum unverkäuflichen Allgemeingut werden.

Auch Wildberg besitzt solche verborgenen, vermeintlich „wertlosen“ Schätze. Im Archiv des Arbeitskreises Museum schlummern Gegenstände, die jemandem früher so teuer und wert waren, dass sie nicht einfach weggeworfen werden konnten. Diese Gegenstände wieder in Szene zu setzen – sei es digital oder in Präsenz – hat hat sich der Arbeitskreis vorgenommen. Er zeigt am Tag des offenen Denkmals im Museum im Kloster Maria Reuthin bei verlängerten Öffnungszeiten von 12 bis 17 Uhr diese Schätze und natürlich auch das gesamte Museum.

Schwarzwaldverein feiert Herbstfest

Parallel finden auf dem Klosterareal eine Jazz-Matinée mit der Retro-Jazz-Band mit Weißwurst-Frühstück und das Herbstfest des Wildberger Schwarzwaldvereins statt. Musikalisch wird das Herbstfest nachmittags mit Schlagern, Oldies, Neuer Deutscher Welle, Rock und Pop von Musiker Gerd Hesse begleitet.

Im Stadtteil Effringen wird Uwe Traub bereits um 11 Uhr in der Kirche „Unserer Lieben Frau“ zunächst einen geschichtlichen Rückblick zur Kirche geben. Um zu zeigen, wie aufwendig und wertschätzend Denkmale behandelt werden, wird er historisches Material, wie es zur Denkmalpflege eingesetzt wird, aus seinem Malerbetrieb präsentieren.

In der Martinskirche in Wildberg stellt Hansjörg Hummel um 14 Uhr das religiöse Kleinod von 1467 vor. In dieser Kirche sind Spuren verschiedener Epochen zu bewundern, die zeigen, wie sich die Kirche im Lauf der Zeit gewandelt hat. Außerdem ermöglicht der Gästeführer den Zugang zur Kirchenbühne und zum Turm (nicht barrierefrei).

Schäferlauf-Film in Sulzer Kirche

Im Stadtteil Sulz am Eck präsentiert Timo Roller noch einmal den Schäferlauf-Jubiläums-Film „Schäferlauf300plus – ein Fest für Generationen“ und macht immaterielles Kulturerbe sichtbar. Die Vorführung beginnt um 17 Uhr in der Martinskirche und findet ihren gemütlichen Ausklang bei einem kleinen Getränk und einer roten Wurst.