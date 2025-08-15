Aktionstag in Wildberg: Kirchenführung und Jazz-Matinée

Der Tag des offenen Denkmals am 14. September steht in Wildberg unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“
Der Wert eines Denkmals geht über das Materielle hinaus – schließlich war seine Errichtung mit weit mehr verbunden als nur mit der Bezahlung: der Suche nach Experten und Handwerkern, passenden Materialien und Vorbildern, der körperlichen Arbeit, der gerunzelten Stirn, dem lobenden Wort. Dies alles steht in keiner Bilanz und in keinem Steuerbescheid und macht ein Denkmal doch unersetzlich. Denn schließlich fließt all dies ins Endergebnis ein und bleibt den Erbauern in Erinnerung.