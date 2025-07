Fahrräder gelten gemeinhin als moderne Verkehrsmittel und gewinnen gerade in Städten zunehmend an Bedeutung. Mit Gewichten zwischen sieben und 30 Kilogramm sind sie aber auch leicht von einem Ort zum anderen zu tragen und aufgrund ihres Nutzwertes auch beliebtes Diebesgut.

Laut der Homepage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) werden jährlich über eine viertel Million Drahtesel entwendet. Allein in Freiburg belief sich 2020 der damit entstandene Sachschaden auf 1,3 Millionen Euro.

Der ADFC bietet in Zusammenarbeit mit dem gemeinwohlorientierte Verein WerkboxVS im Juli drei Termine zur individuellen Codierung von Fahrrädern an. Mit einem Spezialgerät wird ein Code in den Rahmen gestanzt, der nur unter Zerstörung des Rahmens selbst entfernt werden kann. Somit wird aber auch das Fahrrad unbrauchbar.

Die Codierung

Die Codierung selbst schadet dem Fahrradrahmen nicht, teilt der Verein WerkboxVS mit. Feine Nadeln schießen den Code, der den Landkreis, die Gemeinde, die Straße und Hausnummer und die Initialen des Besitzers beinhaltet in das Rahmenrohr. Für Carbonrahmen kann man einen Aufkleber anbringen, der einer Prägecodierung täuschend ähnlich sieht und so zumindest eine abschreckende Wirkung erzielt.

Die Codierungsnummer kann anschließend für die Registrierung im Fahrradpass verwendet werden. Mit dem Code kann die Polizei aufgefundene Fahrräder eindeutig dem Besitzer zuordnen. Außerdem schreckt die auffällige Codierung Kriminelle ab, ein solches Rad zu entwenden. Dieser Identifizierungscode ist dem Auffinden von Fahrrädern mittels der Rahmennummer deutlich überlegen.

Gerät aus Freiburg

Für diese Aktion wird das Codiergerät von der ADFC-Kreisgruppe Freiburg zur Verfügung gestellt. Das Gerät ähnelt einem überdimensionierten Akku-Schrauber, nur dass die Technik deutlich aufwändiger ist. Im Gerät ist die Verschlüsselungslogik für den individuellen Code enthalten. Dies verhindert, dass Unbefugte den Code auslesen können.

Die Termine

Die ADFC-Kreisgruppe bietet die Codierung am Samstag, 19. Juli, von 10 bis 14 Uhr in der Oberen Straße in Villingen an. Am Info-Stand werden auch weitere Informationen zur Fahrradcodierung und Registrierung bereitgehalten. Weitere Termine gibt es in Zusammenarbeit mit der Werkbox-VS am Montag, 21. Juli, und am Dienstag, 22. Juli, von 17 bis 20 Uhr in der Werkbox Schwenningen in der Villinger Straße 35-1.

Bei großem Andrang besteht die Möglichkeit, am Info-Stand einen Termin für die Fahrradcodierung an den Folgetagen zu vereinbaren. Von Mitgliedern des ADFC und des Vereins WerkboxVS werden für die Codierung zehn Euro erhoben. Nichtmitglieder bezahlen 20 Euro.

Wer sein Fahrrad entsprechend kennzeichnen möchte, muss neben seinem Personalausweis auch idealerweise den Kaufbeleg des Fahrrades mitbringen.