Aktion in Grenzach-Wyhlen: Umfangreiche Sperrungen beim Slowup

Die Route führt durch Basel, Birsfelden, Muttenz, Pratteln, Augst nach Grenzach-Wyhlen über Herten, Rheinfelden (D), Rheinfelden (CH), Kaiseraugst, Augst zurück nach Grenzach-Wyhlen.
Bei der 17. Ausgabe des „SlowUp Basel-Dreiland“ am Sonntag, 21. September, werden von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Straßen gesperrt, heißt es in einer Mitteilung. Gefahren wird wie in den Vorjahren gegen den Uhrzeigersinn – also kommend von Augst über das Kraftwerkstauwehr zum Zollamt Grenzacher Horn. Hiervon ausgenommen ist die Schleife über Rheinfelden.