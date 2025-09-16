Aktion in Grenzach-Wyhlen: Umfangreiche Sperrungen beim Slowup

Bei der 17. Ausgabe des „SlowUp Basel-Dreiland“ am Sonntag, 21. September, werden von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Straßen gesperrt, heißt es in einer Mitteilung. Gefahren wird wie in den Vorjahren gegen den Uhrzeigersinn – also kommend von Augst über das Kraftwerkstauwehr zum Zollamt Grenzacher Horn. Hiervon ausgenommen ist die Schleife über Rheinfelden.

Der Streckenverlauf in Grenzach-Wyhlen beträgt fast zehn Kilometer bei einer Gesamtstrecke von 62 Kilometer durch die Schweiz, Deutschland und Frankreich. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. Man kann nur einen Teil der Strecke oder aber auch die gesamte Strecke abfahren.

Folgende Straßen werden am Sonntag, 21. September, von 9 bis 18 Uhr gesperrt: am Wasserkraftwerk ab Gaststätte “Zum Kraftwerk“ bis zur Gewerbestraße und ab Höhe Gaststätte „Zum Kraftwerk“ in östliche Richtung bis auf die B 34 (entlang Altrhein und Spielplatz Siedlung), Degussaweg (teilweise), Gewerbestraße, Südstraße, B 34 (von der Kreuzung Südstraße/Kantstraße bis zum Zollamt Grenzacher Horn).

Weitere Regelungen: In dieser Zeit ist es nicht möglich, mit dem Auto Richtung Basel zu fahren. Auch die Busverbindungen werden in der Zeit von 9 bis 18 Uhr ersatzlos gestrichen. Die Umleitungsstrecke führt über die Scheffelstraße zum Bahnübergang Bäumleweg und von dort über die Köchlinstraße, Emil-Barell-Straße, Gmeiniweg, Hardstraße, Ritterstraße, Solvaystraße, Kraftwerkstraße, Am Wasserkraftwerk zum Kreisverkehrsplatz und umgekehrt.

Anfahrtsmöglichkeiten von Rheinfelden kommend gibt es über Herten, da die B 34 aufgrund der Slow-Up-Strecke nicht genutzt werden kann. Bis auf die Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße werden sämtliche Seitenstraßen im Ortsteil Grenzach nördlich der B 34 gesperrt. Das bedeutet zum Beispiel für Verkehrsteilnehmer aus der Schlossgasse, dass nur über die Hauptstraße auf die Südseite der SlowUp-Strecke gefahren und von dort über die Umleitung nach Osten in Richtung Rheinfelden/Lörrach gelangt werden kann. Im Bereich der Kreuzungen B 34/Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße, Südstraße/Hardstraße und der Straße Kraftwerkstraße/Am Wasserkraftwerk wird zudem der Kreuzungsverkehr durch Ampeln und geschultes Personal geregelt.

In den Wohngebieten Hörnle sowie Markgrafenstraße zwischen Kreuzung Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße und Ob dem Dorf/Kürzeweg besteht zwischen 9 bis 18 Uhr keine Möglichkeit, in die B 34 mit motorisierten Fahrzeugen einzufahren.

Für die Bewohner des Wohngebiets Rippel, Hornacker und Hornrain besteht wie die Möglichkeit, über einen abgesperrten Bereich der B 34 (vor dem ehemaligen Bahnübergang Hörnle) in den Hornrain auf die Umleitungsstrecke weiterzufahren. Die betroffenen Bürger werden darum gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig bis spätestens am Sonntag, 9 Uhr außerhalb dieses Bereiches abzustellen. Es besteht die Möglichkeit, die Stellplätze auf der Nordseite der Scheffelstraße zwischen dem Seidenweg und dem Bäumleweg oder rund um das „Haus der Begegnung“ sowie das Hallenbad zu nutzen.

Detaillierte Informationen zum SlowUp: gibt es unter www.slowup.ch und www.basel-dreiland.ch.