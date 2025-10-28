Agroforst- Workshop in Kürnberg: Warum der Baum so gut ins Gemüsebeet passt

Die Solawi Möhrenblick will sich sprichwörtlich „Kraut und Rüben“ aufs Feld holen und lädt zum Workshop.
Wie soll das gehen, wenn Bäume und Sträucher auf dem (Gemüse-)Acker stehen? Es ist eine nur vermeintlich provokative Frage, mit der der Verein „Solidarische Landwirtschaft Möhrenblick“ (Solawi) auf seinem Workshop zum „Dynamischen Agroforst“ aufmerksam macht. Die Antwort ist aus Sicht der Akteure nämlich klar: „Das funktioniert gut, und ist für einen gesunden, lebendigen Boden und eine nachhaltige Bewirtschaftung sogar ausgesprochen fruchtbar“, bekräftigen Andreas Nagel-Windus, Andrea Reynolds und Susanne Greiner beim Vor-Ort-Besuch auf dem Feld der Solawi bei Kürnberg.