AfD-Kreisverband Calw-Freudenstadt: Andreas Grammel und Miguel Klauß bilden neue Doppelspitze

Valeri-Areal in Schapbach Denkmalschutz – ehemalige Modehaus darf nicht abgerissen werden

Das Gebäude auf dem Valeri-Areal in Schapbach ist ein Kulturdenkmal und ein Abriss kommt nicht in Frage. Das teilte Bürgermeister Bernhard Waidele dem Gremium in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit.