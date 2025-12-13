AfD-Demo in Hardt: Jeder hat seine Meinung

1 Die Polizei sorgte dafür, dass sich die beiden Gruppen nicht zu nahe kamen. Foto: Zur Veranstaltung der AfD und der Gegendemo schreibt unser Leser Dieter Di Prinzio:







Ich bin 61 Jahre alt und italienischer Staatsbürger. Ich darf nicht wählen, aber dennoch interessiert es mich, was in diesem Land passiert. Ich wurde hier geboren und fühle mich sehr wohl auf dem Hardt. Jeder hat seine Meinung und das ist auch gut so. Das in diesem, unserem Land etwas schief läuft, hat wohl jeder schon gemerkt. Ist es Hass und Hetze, wenn ich für den Verbrenner bin? Ich finde, Jeder hat das Recht, seine Meinung kund zu tun. Man sollte Andersdenkende tolerieren, auch das gehört zu bunt! Die Polizei hat an diesem Tag festgestellt, dass Provokation nur aus einer Ecke kam. Erfreut euch an den bunten Lichtern zu Weihnachten, und der Vielfalt der Plätzchen.