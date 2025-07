Ärger mit Funkmast in Talheim: „Das dauert noch mindestens ein halbes Jahr“

Eine Frage, die während der letzten öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Talheim vor der Sommerpause aufgegriffen wurde. Ortsvorsteher Anton Ade wusste, dass Anträge von den Mobilfunkanbietern O2 und Vodafone vorliegen, die mit ihren Modulen auf den neuen Sendemast wollen. „Bis aber alle Genehmigungen da sind und alle technischen Voraussetzungen erfüllt sind, dauert das noch mindestens ein halbes Jahr“, dämpfte er alle diesbezüglichen Erwartungen.

Ortsvorsteher äußert sich

Ade machte aber auch deutlich, dass die derzeitige „Funkstille“ noch viel drastischer hätte ausfallen können. „Wenn wir, also die Ortsverwaltung und der Ortschaftsrat, nicht so hinter der Sache her gewesen wären, dann hätten wir vermutlich die nächsten vier Jahre kein Netz“, stellte er fest und hatte für alle, die derzeit (noch) keine gute Verbindung haben, folgenden Tipp parat: „Genießt einfach die Ruhe.“