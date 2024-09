Ärger in Rottweil: Unterschriften gegen neue ÖPNV-Buslinie

Ärger in Rottweil

1 Die Botschaft ist klar: Die ÖPNV-Pläne der Stadt überzeugen nicht jeden. Foto: Hermann

Die Bewohner von Siedlung und Hegneberg machen sich gegen die Pläne für eine neue Buslinie mobil.









Für eine Unterschriftenaktion hatten Anwohner am Hegneberg Tische und Bänke aufgestellt, einen Tischkicker sowie für Kaffee und Getränke gesorgt, um gemeinsam Zeit an der Halfpipe zu verbringen. Was nach einem Straßenfest aussah hatte aber einen ernsten Hintergrund. Es werden Unterschriften gesammelt um sich der geplanten Busstrecke auf dem Wegstück zwischen den Wohngebieten Hegneberg und Siedlung entgegenzustellen.