Ärger in Hardt: So vernichtet das Umweltministerium Steuergeld

Es ist ein Stück aus dem bürokratischen Tollhaus: Naturschützer machten sich im Auftrag des grün geführten Landesumweltministeriums auf die Suche nach Biotopen.
In Hardt wurden sie ausgerechnet im neuen Gewerbegebiet fündig. Wiesen-Bocksbart, Hornkraut, Sauerampfer und gewöhnlicher Gamander: Diese Gräserarten wurden auf der stets gut gepflegten Wiese im Gewerbegebiet II Nord gefunden. Daher wird das Ganze als Magerwiese klassifiziert – und eine Bebauung ist damit unmöglich. Lediglich ein zehn Meter breiter Streifen oberhalb der Straße könnte noch genutzt werden. Zu wenig für eine Industriehalle.