Ärger in Hardt: So vernichtet das Umweltministerium Steuergeld

Es ist ein Stück aus dem bürokratischen Tollhaus: Naturschützer machten sich im Auftrag des grün geführten Landesumweltministeriums auf die Suche nach Biotopen.

In Hardt wurden sie ausgerechnet im neuen Gewerbegebiet fündig. Wiesen-Bocksbart, Hornkraut, Sauerampfer und gewöhnlicher Gamander: Diese Gräserarten wurden auf der stets gut gepflegten Wiese im Gewerbegebiet II Nord gefunden. Daher wird das Ganze als Magerwiese klassifiziert – und eine Bebauung ist damit unmöglich. Lediglich ein zehn Meter breiter Streifen oberhalb der Straße könnte noch genutzt werden. Zu wenig für eine Industriehalle.

Man merkt Bürgermeister Michael Moosmann an, wie er sich zügeln muss. „Die Politik interessiert die Verhältnisse vor Ort nicht“, ärgert er sich. Auch im Gemeinderat herrschte absolutes Unverständnis – um es milde auszudrücken – angesichts der Vorgänge.

650 000 Euro gehen flöten

„Es werden vom Umweltministerium Steuermittel vernichtet“, sagt Moosmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Biotop hat eine Größe von 10 000 Quadratmetern. Bei einem Verkaufspreis von 65 Euro pro Quadratmeter kommen 650 000 Euro zusammen. Geld, das die Gemeinde bei einem Verkauf der Gewerbeflächen gut gebrauchen könnte.

Der Bürgermeister setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den fatalen Beschluss wieder rückgängig zu machen. Da das Umweltministerium kein Interesse an einem Entgegenkommen hatte, wandte er sich an die Abgeordneten Daniel Karrais (FDP) und Stefan Teufel (CDU). Diese hätten sich für das Hardter Anliegen eingesetzt.

Wiese gilt als geschützt

Karrais organisierte eine Stellungnahme des Umweltministeriums. Allerdings war die Antwort (die unserer Redaktion vorliegt) von Karen Tiede vom Ministerium ernüchternd. Zwischen einem Wust von Paragrafen findet sich folgender Satz: „Ob artenreiche Wiesen als besonders geschützte Biotope oder als FFH-Mähwiese gesetzlich geschützt sind, entscheidet allein der Zustand, die Artenzusammensetzung und Struktur der Wiese“. Die Wiese sei daher geschützt. Punkt. Der Biotopschutz gelte auch für FFH-Mähwiesen, die auf einer durch einen Bauleitplan überplanten Fläche liegen, so Karen Tiede.

Auch das ist für die Gemeinde Hardt ärgerlich: In Bayern ist es nicht möglich, Biotope in Gebiete zu pflanzen, wo es bereits einen Bebauungsplan – wie im Gewerbegebiet Feurenmoos – gibt. In Baden-Württemberg hingegen seit 2023 schon. „Das ist reine Ideologie“, sagt Moosmann mit Verweis auf das von Bündnis 90/Die Grünen geführte Umweltministerium.

Schonend behandelt

So heißt es in einem Schreiben der Landesanstalt für Umwelt: „Bauplanungsrechtliche Festsetzungen sind nicht ausschlaggebend, weshalb Bebauungspläne im Unterschied zu früheren Auflagen der Kartieranleitung bei der Kartierung grundsätzlich nicht mehr zu berücksichtigen sind“.

Was ebenfalls wurmt: Die Fläche wurde zwei Mal pro Jahr gemäht und wenig gedüngt, also schonend behandelt. Wäre dort hingegen Gülle ausgebreitet worden, wäre es nicht zur Einstufung als Biotop gekommen. So gesehen wird die Gemeinde für die umsichtige Bewirtschaftung bestraft. „Wäre umgraben die bessere Lösung gewesen?“, fragt sich Moosmann.

Nicht sauber gearbeitet

Zudem sei nicht sauber gearbeitet worden, moniert der Bürgermeister. So sei vom Regierungspräsidium eine Mähwiese dort verzeichnet worden, wo sich der eigens angelegte und mit ökologisch hochwertigen Hecken bepflanzte Erdwall befinde.

Moosmann weiß von anderen Gemeinden, die ähnliche Probleme mit dem Ministerium hatten. Diese wehrten sich auf dem herkömmlichen Dienstweg – doch sie wurden abgewatscht und mit ihrem Problem alleine gelassen.

Ausgleichsmaßnahmen für das Gewerbegebiet

Die entsprechende Fläche

im Gewerbegebiet Feurenmoos wurde bereits 2017 als Biotop und Magerwiese mit Wiesenbocksbart kartiert. Damals gab es aber umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen.

Ein Waldgebiet

mit einer Fläche von 3,4 Hektar wurde wiedervernässt und aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen. Zudem wurde auf einer Fläche von 0,8 Hektar ein Tannen-/Buchenwald mit Habitatbäumen entwickelt.

„Es wurden Laubbäume

im Burschachen gepflanzt und Tümpel angelegt“, sagt Bürgermeister Michael Moosmann. Hinzu kommen Beerenstrauchhecken. „Der Verlust im Gewerbegebiet wurde sogar überkompensiert“, so Moosmann. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts hatte 2017 keine Einwendungen gegen den Bebauungsplan des Gewerbegebiets. Genehmigt, abgesegnet, ausgeglichen – doch das zählt heute nicht mehr.