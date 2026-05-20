Änderung der Vereinssatzung: Für Wildberg strebt Gemeinnützigkeit an

Die Planungen für die nächsten Aktionen wie den Schäferaktionstag laufen auf Hochtouren, wie bei der Hauptversammlung des Bürger- und Gewerberings Wildberg deutlich wurde.

Der Bürger- und Gewerbering Für Wildberg ist vor allem für die Organisation des Wildberger Weihnachtsmarktes bekannt. In den vergangenen Jahren konnten die Ehrenamtlichen ihr Engagement jedoch deutlich ausweiten. Heute ist der Verein bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen federführend oder beteiligt. Diesem Umstand will der Vorstand mit dem Antrag auf Gemeinnützigkeit Rechnung tragen.

Der Verein traf sich kürzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung im Gasthaus Krone in Wildberg. Auf der Tagesordnung stand zunächst der Rückblick auf ein spannendes Jahr 2025. Zu den Highlights gehörten die Sommerparty mit den Thunderbirds in der Klosteranlage, die Beteiligung an fünf Tagen Kultur im Freien in der Schlossanlage sowie die Wildberger Klosterweihnacht, die trotz Regen zahlreiche Besucher anlockte. Außerdem konnte die Geselligkeit bei einem sehr gut besuchten Vereinsausflug sowie einer gemütlichen Weihnachtsfeier gepflegt werden. Ein großes Dankeschön sprach der Vorstand allen ehrenamtlichen Helfern, den Sponsoren sowie den Kooperationspartnern aus.

Für Wildberg wird gemeinnützig

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda war die Änderung der Vereinssatzung. Damit hat der Verein die Grundlage für die Anerkennung als gemeinnützige Institution geschaffen. Für die Mitglieder ändert sich dadurch nichts. Das Ziel ist nach wie vor, die Stadtgemeinschaft mit kulturellen Angeboten zu bereichern und die Attraktivität der Gesamtstadt Wildberg ideell zu fördern. Die Gemeinnützigkeit eröffnet hier neue Möglichkeiten. So kann der Verein – vorbehaltlich der Genehmigung durch das Finanzamt – künftig nicht nur Sponsoring-Verträge abschließen, sondern auch Spendenbescheinigungen ausstellen.

Außerdem besteht künftig die Möglichkeit, Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende zu ernennen sowie eine Ehrenamtspauschale für den Vorstand zu zahlen. Eine weitere Änderung betrifft den Ausschuss: Die Beisitzer haben künftig keine „festen“ Aufgabenbereiche mehr, sondern unterstützen den Vorstand dort, wo es nötig ist.

Ein erster Schritt für die weitere Entwicklung

Damit ist der Grundstein für weitere Veränderungen gelegt. Im Wildberger Stadtgebiet gibt es zahlreiche aktive und für die Stadtgemeinschaft wichtige Vereine. Die meisten haben aber zunehmend Probleme, Ehrenamtliche zu finden und zu halten – insbesondere, wenn es um die Übernahme von Vorstandspositionen geht. In anderen Kommunen mussten sich Vereine bereits auflösen, weil sie keinen Vorstand mehr finden konnten.

Anschluss an Bürger- und Gewerbering

Diesen Vereinen möchte Für Wildberg in Zukunft die Möglichkeit bieten, sich dem Bürger- und Gewerbering anzuschließen – als eigenständige Abteilung, die weiterhin an ihren eigenen Zielen arbeitet, dafür aber von den rechtlichen Anforderungen an einen eigenständigen Verein entbunden ist. Auch Interessengemeinschaften können sich die bestehenden Strukturen zunutze machen, ohne einen eigenen Verein gründen zu müssen.

Ehrung für Torsten Seibold

Im Mai 2025 hat Torsten Seibold nach 14 Jahren sein Amt als Vorsitzender abgegeben. Er hat den Verein Für Wildberg entscheidend geprägt und vieles vorangebracht. Noch immer unterstützt er den Vorstand als zweiter Vorsitzender. Dafür hat sich der Vorstand mit einer signierten Bildercollage bei ihm bedankt.

Ausblick

Der nächste Termin für den Bürger- und Gewerbering ist der Schäferaktionstag am 21. Juni, für den der Verein den Markt „Von der Schafschur bis zum Pullover“ organisiert. Parallel laufen die Vorbereitungen für den Kreativmarkt zum Schäferlauf.

Knapp einen Montag später, im August, steht Für Wildberg wieder zusammen mit dem Förderverein Schäferwagen „Hotel“ im Schloss, um die fünf Abendveranstaltungen von Kultur im Freien zu bewirten.

Anschließend werden die Planungen für die Wildberger Klosterweihnacht 2026 schnell Fahrt aufnehmen. Hier gibt es wieder einiges zu organisieren – vom Rahmenprogramm bis hin zu den Ausstellern und vielleicht dem ein oder anderen neuen Highlight.

Im Jahr 2027 würden turnusmäßig wieder die Markttage stattfinden. Hier sammeln die Organisatoren bereits Ideen, wie diese Veranstaltung mehr für Vereine und andere Institutionen geöffnet werden kann, um daraus ein Event für die gesamte Stadtgemeinschaft zu machen.