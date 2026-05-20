Änderung der Vereinssatzung: Für Wildberg strebt Gemeinnützigkeit an

Die Planungen für die nächsten Aktionen wie den Schäferaktionstag laufen auf Hochtouren, wie bei der Hauptversammlung des Bürger- und Gewerberings Wildberg deutlich wurde.
Der Bürger- und Gewerbering Für Wildberg ist vor allem für die Organisation des Wildberger Weihnachtsmarktes bekannt. In den vergangenen Jahren konnten die Ehrenamtlichen ihr Engagement jedoch deutlich ausweiten. Heute ist der Verein bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen federführend oder beteiligt. Diesem Umstand will der Vorstand mit dem Antrag auf Gemeinnützigkeit Rechnung tragen.