Adrian Sonder: Freudenstadts OB ist jetzt auch Autor – darum geht es in seinem Buch

Freudenstadts Oberbürgermeister Adrian Sonder geht unter die Autoren. In seinem Buch hat er 100 Gedanken zu einem Thema niedergeschrieben, mit dem er sich seit vielen Jahren befasst.
Kaum jemand im Kreis Freudenstadt ist routinierter, wenn es um Presse und offensive Öffentlichkeitsarbeit geht, als Oberbürgermeister Adrian Sonder. Doch an diesem Abend ist er spürbar unruhig, als unsere Redaktion ihn interviewt. Es geht mal nicht um Stadt-Projekte, Zahlen und Kosten, sondern um ihn ganz persönlich. Um sein erstes Buch, in dem er sehr viel von sich preisgibt.