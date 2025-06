Nach einem Jahr in der Verbandsliga spielt die U23 der Balinger kommende Saison wieder in der Landesliga: Das 0:0 gegen Dorfmerkingen war zu wenig für den Klassenerhalt.

Mit dreizehnminütiger Verspätung aufgrund des zuvor stattfindenden U15-Spiels startete der Abstiegsschlager zwischen der TSG II und Dorfmerkingen. Während der Balinger Nachwuchs sich in letzter Minute auf dramatische Weise den Klassenerhalt holte, hat die U23 nun keinerlei Chance auf die Rettung mehr.

Dabei ging es eigentlich ideal aus: Nach genialem Ball vom sehr auffälligen U19-Spieler Simun Birkic war Noel Feher auf und und davon und wurde von Michael Schindele als letztem Mann gefoult – Schiedsrichter Jonathan Woldai gab folgerichtig den Platzverweis.

Camara ganz stark

In der Folge scheiterten sowohl Birkic (18.) als auch David Zenner (20.) mit ihren Flachschüssen am starken Keeper Christian Zech. Dorfmerkingens bester Feldspieler, Innenverteidiger Yamoussa Camara, köpfte auf der Gegenseite knapp vorbei (24.). Die Balinger hatten deutlich mehr den Ball, schafften auf Außen immer wieder Durchbrüche, hatten bis zum Seitenwechsel aber keine klaren Chancen mehr.

Chancen am Fließband

Dies änderte sich anschließend: Ein Distanzschuss von Schneider zwang Zech zur nächsten Tat (47.), dann traf Silas Bader aus bester Position den Ball nicht (50.). Nach 20 Minuten Leerlauf, in denen die Hausherren zunehmend verkrampfter wurden, weckte Mirhan Inan mit einem Lattenschuss aus 20 Metern das Spiel wieder auf (70.). Nur zwei Minuten später folgte die größte Chance der Partie: Von Samuel Schneider schön freigespielt scheiterte Inan komplett blank vor dem Tor an Keeper Zech (72.). In der 76. Minute die nächste gute Möglichkeit für Inan, aus 16 Metern schoss er aber deutlich drüber.

Balingen blieb am Drücker: Der kurz zuvor eingewechselte Christos Thomaidis scheiterte ebenfalls am toll reagierend Zech (84.), zudem wäre hier noch ein Querball möglich gewesen. Die letzte Chance hatte Noel Feher per Direktabnahme (88.), kurz später sah er noch die gelb-rote Karte. Der Angreifer war auch im Mittelpunkt der strittigsten Szene: Von Camara wurde er in der 80. Minute glasklar gefoult – ob außerhalb oder innerhalb des Strafraums ließ sich nicht erkennen – doch die Pfeife von Woldai blieb stumm. Bis auf die viel zu kurze Nachspielzeit war dies sein einziger Fehler.

Hoffen auf die TSG Balingen I

Aufgrund der Tübinger Niederlage in Neckarsulm hätte die U23 bei einem Sieg den Relegationsplatz einnehmen können – und dann noch auf die 1. Mannschaft am Montag hoffen können. So werden nun Dorfmerkingen (Platz 11) und Tübingen (Platz 12) das Geschehen am Montag genau verfolgen. Gleiches gilt für den TSV Frommern, der Stand jetzt abgestiegen wäre, bei einem Balinger Aufstieg aber in die Relegation dürfte.

Das sagt Philipp Wolf

Trainer Philipp Wolf, der lange zu seiner sichtlich geknickten Mannschaft sprach, erklärte: „Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten die Kontrolle und große Chancen, da müssen wir halt eine machen. Am Ende des Tages sind wir nicht heute abgestiegen, sondern in den vergangenen drei, vier Wochen. Ich nehme das komplett auf meine Kappe, das wir es nicht geschafft haben die schwierige Rückrunde mit vielen Verletzungen trotzdem so zu Ende zu bringen, dass wir die Klasse halten können.“