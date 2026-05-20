Absprachen mit Alpirsbach: Aichhalden macht Druck für Freibad-Sanierung

Die Gemeinde wird sich weiterhin am Abmangel des Freibads in Rötenbach beteiligen. Allerdings wird der Höchstbetrag gedeckelt und verringert sich jährlich.
Das Alpirsbacher Freibad im Ortsteil Rötenbach wird aufgrund der nahen Entfernung insbesondere von der Rötenberger Bürgerschaft gerne besucht. Nachdem dem Bad aus finanziellen Gründen die Schließung drohte, gründete sich im April 2010 der „Förderverein Freibad Alpirsbach“, in dem auch Aichhalder und Rötenberger Mitglied sind. Der damalige Bürgermeister Ekhard Sekinger setzte sich für eine finanzielle Unterstützung ein, die der Gemeinderat befürworte. So flossen 2011 und 2013 jeweils 5000 Euro in die Kasse des Fördervereins.