Abschluss in Todtnau: Schüler der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental nehmen Abschied

1 Die Schulabgänger der Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental halten ihr Abschlusszeugnis in den Händen. Foto: Für 56 Absolventen beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Die Abschlussklassen der Gemeinschaftsschule in Todtnau haben ihren Erfolg gefeiert.







Die Abschlussfeier der Klassen 9 und 10 der Gemeinschaftsschule (GMS) Oberes Wiesental eröffnete Marén Födisch-Kuhn, die kommissarische Schulleiterin mit ihrer Begrüßung. In eleganter Kleidung zogen die Schülerinnen und Schüler feierlich in die festlich geschmückte Silberberghalle ein – ein bewegender Auftritt, der gleich zu Beginn für große Begeisterung sorgte und die besondere Atmosphäre des Abends unterstrich, schreibt die GMS in ihrer Mitteilung. Im Anschluss richtete Bürgermeister Oliver Fiedel das Wort an die Anwesenden, auch im Namen des Schönauer Bürgermeisters und GVV-Verbandsvorsitzenden Peter Schelshorn. In seiner Rede hob er die Bedeutung von Bildung, Zusammenhalt und Mut hervor, heißt es weiter.