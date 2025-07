Abschluss im Landkreis Lörrach: Gebürtiger Syrer nutzt drei Jahre in Deutschland

Der beste Absolvent an der Kaufmännischen Schule Schopfheim stellt laut Schulleitung eine Sensation dar.

„Drei Jahre.“ Das war die Antwort des Jahrgangsbesten der Vollzeitschularten, Samim Farman, auf die Frage des Schulleiters Jürgen Herrmann, wie lange er schon in Deutschland ist. Unter spontan aufkommendem, tosendem Applaus überreichte der Schulleiter der Kaufmännischen Schule Schopfheim (KSS) dem gebürtigen Syrer den Geldpreis der Dr. Hansjörg Kramer-Stiftung für den erreichten mittleren Bildungsabschluss mit einer 1,6.

Der junge Absolvent der Berufsfachschule Wirtschaft („Wirtschaftsschule“) hat in den drei Jahren in Deutschland alle Chancen genutzt und sich mit viel Ehrgeiz und Freude am Lernen der Sprache und die umfangreichen fachlichen Inhalte angeeignet.

Anzuerkennende Leistung

„Diese besondere und im höchstem Maße anzuerkennende Leistung von Samim Farman zeigt, dass man auch unter widrigen Bedingungen etwas erreichen kann, wenn man es nur will“, sagte Herrmann.

In feierlichem Rahmen bei dezenter Harfenmusik, dargeboten von der Lehrerin Christina Sheedy, wurden die Zeugnisse von den Klassenlehrkräften übergeben. Die Absolventen wurden zum Teil von Familie und Freunden begleitet und nahmen teilweise im Hingucker-Outfit ihre Zeugnisse in Empfang.

An den diesjährigen Prüfungen der einjährigen Ausbildung Vorbereitung (1BSAV), der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft (2BFW), des zweijährigen Berufskolleg Fremdsprachen (2BKFR2) und dem Berufskolleg 2 (1BK2W) nahmen insgesamt 79 Schüler teil. Zweimal wurde der Hauptschulabschluss erreicht, 24-mal der mittlere Bildungsabschluss und 36-mal die Fachhochschulreife.

Fröhlich gefeiert

Die Finalisten genossen wertschätzende Ausgabe der Zeugnisse, feierten fröhlich, machten unzählige Erinnerungsfotos und genossen die Bewirtung durch die SMV (Schülermitverantwortung) mit den Verbindungslehrkräften Max Bukta und Linda Vogel sowie ihrem engagierten Helferteam.