Abschleppen in Weil am Rhein: Radler stürzt an Abschleppseil

Die Polizei hatte einen Unfall aufzunehmen. Foto: Beatrice Ehrlich Zuerst nimmt ein Autofahrer einem Lastenradfahrer die Vorfahrt, dann bleibt der Radfahrer am Abschleppseil zwischen zwei Autos hängen und stürzt.







Einem 60-jährigen Fahrer eines Lastenfahrrades wurde am Montag, kurz von 16 Uhr, ein Abschleppseil zum Verhängnis. Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr die Hauptstraße aus Richtung Riehen kommend und schleppte mittels eines Abschleppseils ein Auto ab, heißt es in einer Mitteilung. An der Einmündung zum Oberbaselweg bog der Autofahrer nach links ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 60-jährigen Fahrers eines Lastenfahrrads. Der Fahrer des Lastenfahrrades wollte hinter dem Fahrzeug des 36-Jährigen durchfahren, blieb dabei aber am Abschleppseil hängen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 60-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden an seinem Lastenfahrrad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Am Fahrzeug des 36-Jährigen sowie an dem abgeschleppten Auto entstand kein Sachschaden.