Abschied bei Kreissparkasse Rottweil: Matthäus Reiser – „KI spielt schon jetzt eine wichtige Rolle“

1 Matthäus Reiser freut sich auf viel Zeit mit der Familie. Foto: Kevin Kummer

Matthäus Reiser verabschiedet sich nach 18 Jahren an der Spitze der Kreissparkasse Rottweil in den Ruhestand. Im zweiten und letzten Teil unseres Interviews verrät er, wie sich die Kreissparkasse für die Zukunft aufstellen muss und welche Rolle Künstliche Intelligenz spielen wird, aber auch, was im Ruhestand auf ihn wartet.









Link kopiert



Wohin geht die Reise – für Matthäus Reiser ganz persönlich, der nach 30 Jahren im Vorstand der Kreissparkasse Rottweil in den Ruhestand geht, aber auch für die Kreissparkasse angesichts künftiger Herausforderungen? Und welche Strategie sollten die Kunden in Krisenzeiten wählen? All das verrät uns Reiser im zweiten Teil des großen Interviews.