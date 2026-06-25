Absage wegen Hitze: Neuer Termin für Nordschwarzwälder Finaltag der Jugend ist schon gefunden

Keine 24 Stunden hat der Bezirksjugendspielleiter Stefan Beckmann gebraucht, um eine Lösung für den Finaltag der Jugend des Fußballbezirks Nordschwarzwald zu finden. Eigentlich sollten die drei Pokalendspiele der A-, B- und C-Jugend an diesem Samstag in Betzweiler stattfinden. Aufgrund der zu erwartenden Hitze wurden die Spiele zunächst auf den Vormittag und den frühen Abend verlegt, ehe der WFV am Mittwochnachmittag eine Generalabsage aller Spiele in ganz Württemberg für das Wochenende aussprach.

Nun steht bereits der neue Termin fest: Alle drei Endspiele werden am Samstag, 11. Juli, in Betzweiler ausgetragen. Das C-Jugend-Finale zwischen der SG Heiligenzimmern/Vöhringen und dem JFV Nordschwarzwald Dornstetten wird um 10.30 Uhr angepfiffen, das B-Jugend-Finale zwischen dem VfL Nagold und der SG Freudenstadt um 13 Uhr und das A-Jugend-Finale zwischen der SG Oberes Murgtal und dem JFV Steinachtal/Waldachtal um 16 Uhr.

Professionell reagiert

Froh ist Beckmann darüber, dass alle drei Endspiele wie geplant am gleichen Tag und am gleichen Ort stattfinden können, was für einen würdigen Rahmen sorge. „Erste Adresse blieb für uns der SV Betzweiler/Wälde. Wir wollten dem nicht die Veranstaltung entziehen“, verdeutlicht der Bezirksjugendspielleiter und zeigt auf: „Der SV Betzweiler/Wälde hat sehr schnell und professionell reagiert. Das gilt auch für die sechs beteiligten Vereine. Da hat sich mal wieder bewährt, nicht einfach nur eine E-Mail zu schreiben, sondern direkt mit den Leuten zu telefonieren. Da hört man dann auch sofort raus, wenn es irgendwo hakt. Das kostet Zeit, aber die investiere ich gerne.“

Eine Lösung gefunden wurde auch für das formale Problem, dass am 1. Juli offiziell die neue Saison beginnt und ein Spieler ab dann unter Umständen für einen anderen Verein spielt. Hier greift jedoch eine Ausnahmeregel des WFV. Beckmann versichert: „Die Mannschaften können mit den Spielern spielen, mit denen sie auch jetzt am Samstag gespielt hätten.“

Und wenn erneut Hitze?

Problematisch wird es allerdings, wenn das Wetter auch am 11. Juli nicht mitspielt und die drei Endspiele erneut abgesagt werden müssten. „Das wäre der Worst Case“, meint Beckmann. Dann müssten die Spiele so schnell wie möglich unter der Woche stattfinden – und nicht mehr im Rahmen eines Finaltags der Jugend.