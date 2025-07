Abitur am Hebel-Gymnasium: Neun Schüler schaffen 1,0 im Abi

1 Das Hebel-Gymnasium Foto: Kristoff Meller 54 Schüler haben ihr Abitur am Lörracher Hebel-Gymnasium bestanden.







Link kopiert



54 Schüler haben ihr Abitur am Hebel-Gymnasium bestanden. Mit einem Gesamtschnitt von 1,94 war es ein erfolgreicher Jahrgang, in dem die Bestnote 1,0 diesmal gleich an neun Schüler vergeben werden konnte, so eine Mitteilung an die Medien. Dazu erhielten 15 Abiturienten einen Preis und zehn weitere ein Lob für besonders gute Leistungen. Auf der stimmungsvollen Abschlussfeier in der Aula TonArt wurden vielen Schülern zudem fachspezifische Preise für hervorragende Erfolge in einzelnen Fächern überreicht. Für besonders gute Leistungen in den altsprachlichen Fächern Griechisch und Latein wurden Elisa Fischer, Vanessa Travaglini, Jonathan Jores, Floria Uhles, Mathilde Büchner, Marco Buckel sowie Simon Hurth mit dem Preis „Humanismus Heute“ ausgezeichnet. Den Scheffel-Preis für ihre Leistungen im Fach Deutsch erhielt Floria Uhles. Jonathan Jores wurde mit einem Preis des „Verbandes der Historiker“ im Fach Geschichte geehrt. Den Hermann-Maas-Preis im Fach Evangelische Religion erhielten Lätitia Mayer und Lukas Schlageter. Simon Hurth wurde in katholischer Religion mit einem Preis der Erzdiözese Freiburg geehrt. Den Otto-Dix-Preis (Kunst) erhielt Lätitia Mayer. Die Preisträger im Fach Physik sind Marco Buckel, Jonas Becker, Hauke Diehl, Simon Hurth, Felix Napp In Chemie wurden zudem Marco Buckel und Simon Hurth ausgezeichnet. Fachschaftspreise in Biologie erhielten Elisa Fischer und Isabel Pfeifer. Von der Deutschen Mathematischen Vereinigung ausgezeichnet wurde Marco Buckel und den MINT-Preis, gestiftet von der Firma Endress und Hauser, erhielten Felix Napp und Simon Hurth.