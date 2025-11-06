Abfall-Aufreger im Zollernalbkreis: Müll-Chaos kurz vor dem Ende – PreZero äußert sich

Fünf Monate lang dauerte der Müll-Ärger im Zollernalbkreis an. Nun erklären Landratsamt und der Entsorger PreZero: Alles läuft wieder nach Plan. Zumindest fast.
Die Nerven der Bürger im Zollernalbkreis wurden – vorsichtig ausgedrückt – strapaziert. Rest- und Biomülltonnen reihten sich über Monate immer wieder an den Straßen rund um Albstadt, Balingen und Hechingen aneinander. Doch über Tage blockierte Gehwege und vor sich hin miefende Tonnen sollen nun der Vergangenheit angehören: Nach gut fünf Monaten könnte Schluss sein mit den Müll-Verzögerungen im Zollernalbkreis.