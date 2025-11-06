Abfall-Aufreger im Zollernalbkreis: Müll-Chaos kurz vor dem Ende – PreZero äußert sich

Fünf Monate lang dauerte der Müll-Ärger im Zollernalbkreis an. Nun erklären Landratsamt und der Entsorger PreZero: Alles läuft wieder nach Plan. Zumindest fast.

Die Nerven der Bürger im Zollernalbkreis wurden – vorsichtig ausgedrückt – strapaziert. Rest- und Biomülltonnen reihten sich über Monate immer wieder an den Straßen rund um Albstadt, Balingen und Hechingen aneinander. Doch über Tage blockierte Gehwege und vor sich hin miefende Tonnen sollen nun der Vergangenheit angehören: Nach gut fünf Monaten könnte Schluss sein mit den Müll-Verzögerungen im Zollernalbkreis.

„Der Terminplan ist landkreisweit fast wieder im Lot“, berichtet Sabrina Stotz, Sprecherin des Landratsamts, unserer Redaktion. Lediglich vereinzelt komme es noch zu geringfügigen Verspätungen bei Bio- und Restmüllabfuhr.

Das zuständige Unternehmen PreZero mit Sitz in Knittlingen (Enzkreis) hat aufgeholt, allerdings nur mit Unterstützung des Unternehmens Bogenschütz aus Grosselfingen. Seit dem Sommer war der Entsorger auf Bitten des Landratsamts eingesprungen, hatte zeitweise Müll abgefahren. PreZero bestätigt: „Tatsächlich sind wir im Zollernalbkreis nahezu im Plan unterwegs.“ Pressesprecher Boris Ziegler schränkt jedoch ein, dass „die Situation im Logistikbereich noch immer fragil ist“.

Mit zeitweisem Personalmangel und ausgefallenen Lkw waren die Verspätungen begründet worden. Zusatzschichten wurden über Monate eingelegt, Bogenschütz unterstützte; dennoch konnte der geplante Rhythmus seit Juni nicht eingehalten werden. Bis jetzt. „Es sind viele zusätzliche Stunden gefahren worden – auch an verschiedenen Samstagen – für die wir uns an dieser Stelle ganz ausdrücklich bedanken wollen“, betont Ziegler. Dieser Dank gelte auch dem eingebundenen Subunternehmer, der in dieser schwierigen Situation sehr zuverlässig unterstützt habe: Bogenschütz also.

Eine Entschädigung für die verspätete Abfuhr wird es indes nicht geben; der Auftrag zur Abholung wurde erfüllt, wenn auch verzögert. Lediglich in Einzelfällen sei die Abholung vergessen worden, teilte das Landratsamt zuletzt mit.

„Die durch den aushilfsweisen Einsatz der Firma Bogenschütz entstandenen Zusatzkosten wurden zwischenzeitlich ausgeglichen“, teilte das Landratsamt zuletzt mit – die Rechnung zahlte PreZero.

Bogenschütz übernimmt Bio- und Restmüllabfuhr

„Wir gehen daher auch – Stand heute – davon aus, dass wir uns gut aus dem Landkreis verabschieden werden“, betont Unternehmenssprecher Ziegler noch. Denn Ende Dezember ist definitiv Schluss, und die PreZero-Müllwagen werden letztmals durch den Kreis rollen. Ab Januar übernimmt so oder so Bogenschütz. Die Entscheidung war bereits im vergangenen Frühjahr gefallen.