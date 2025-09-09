Abfall-Ärger im Zollernalbkreis: Müllabfuhr kommt später – Bürger startet Petition

Der Hechinger Manuel Schmoll hat eine Petition gestartet. Seit Ziel: eine kreiseigene Müllentsorgung rund um Albstadt, Balingen und Hechingen. So erklärt er seine Absicht.
Wer im Zollernalbkreis wohnt, weiß: Seit Mitte Juni verzögert sich die Abfuhr von Bio- und Restmüll, das zuständige Unternehmen PreZero erklärt die Hintergründe unter anderem mit Personalnot und kaputten Müllfahrzeugen. Per Petition fordert nun der Hechinger Manuel Schmoll „Landrat Günther-Martin Pauli und die Kreisräte des Kreistages des Zollernalbkreises auf, die Kreisverwaltung mit der Prüfung und Umsetzung einer kreiseigenen Müllentsorgung zu beauftragen“.