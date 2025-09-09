Abfall-Ärger im Zollernalbkreis: Müllabfuhr kommt später – Bürger startet Petition

Der Hechinger Manuel Schmoll hat eine Petition gestartet. Seit Ziel: eine kreiseigene Müllentsorgung rund um Albstadt, Balingen und Hechingen. So erklärt er seine Absicht.

Wer im Zollernalbkreis wohnt, weiß: Seit Mitte Juni verzögert sich die Abfuhr von Bio- und Restmüll, das zuständige Unternehmen PreZero erklärt die Hintergründe unter anderem mit Personalnot und kaputten Müllfahrzeugen. Per Petition fordert nun der Hechinger Manuel Schmoll „Landrat Günther-Martin Pauli und die Kreisräte des Kreistages des Zollernalbkreises auf, die Kreisverwaltung mit der Prüfung und Umsetzung einer kreiseigenen Müllentsorgung zu beauftragen“.

„Mein Ziel sind 1000 bis 2000 Stimmen“, sagt Schmoll unserer Redaktion. Eine relevante Zahl an Unterstützern hätte er gern für seine vor wenigen Tagen ins Leben gerufene Petition. „Letztlich geht es darum, dass das Thema beraten wird“, erklärt er sein Ziel.

Die bisherige Entsorgung von Bio- und Restmüll habe sich jedenfalls „als mangelhaft und nicht zuverlässig herausgestellt“, schreibt Schmoll im Text zu seiner Petition.

Bislang mehr als 100 Unterschriften

Weiter erklärt er seine Sichtweise so: „Für eine zuverlässige und dauerhafte Müllentsorgung ist eine durch den Zollernalbkreis selbst organisierte Müllentsorgung im Rahmen eines Eigenbetriebs, wie bereits in vielen Landkreisen und Städten in Baden-Württemberg vorhanden, daher dringend nötig, um das Ausschreibungsverfahren künftig nicht mehr zu benötigen.“

Inwiefern das finanziell möglich sei, sei eine andere Frage, räumt der Petent im Gespräch ein.

Stand Dienstagnachmittag haben 113 Menschen die Petition unterzeichnet.