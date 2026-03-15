A2 Fahrtrichtung Bern: Junge Frau stirbt bei Unfall auf der Autobahn bei Muttenz

1 Die A2 von Basel in Richtung Bern/Luzern musste nach einem tödlichen Unfall gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Kanton Basel-Stadt Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Muttenz ist eine junge Frau gestorben. An der Kollision waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.







Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 bei Muttenz ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt, wie die Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Der Unfall ereignete sich laut einem Sprecher kurz vor 4 Uhr auf der A2 in Muttenz in Fahrtrichtung Bern/Luzern.