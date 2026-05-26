90. Geburtstag in Baiersbronn: Katrin Zepf hilft im Hotel Forsthaus Auerhahn immer noch mit

Die Seniorchefin im Hotel Forsthaus Auerhahn in Hinterlangenbach, Katrin Zepf, feiert ihren 90. Geburtstag. Sie erzählt, wie sie sich nach all den Jahren immer noch fit hält.
Im idyllischen Hinterlangenbachtal wird an diesem Dienstag ein besonderes Jubiläum begangenen: Die Seniorchefin des Hotels Forsthaus Auerhahn, Katrin Zepf, feiert ihren 90. Geburtstag. Seit 63 Jahren ist sie fest mit dieser Schwarzwaldregion verbunden – und hat sie zugleich selbst als Gastgeberin mit Herz und Seele entscheidend mitgeprägt.