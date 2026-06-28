875 Jahre Neusatz: „Wir feiern die Geschichte von vielen Menschen“

Am vielleicht heißesten Tag des Jahres findet der Festakt zum Geburtstag des Bad Herrenalber Ortsteils statt. Musik, Grußworte und Geschenke inklusive.

In Anbetracht der Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius, die am Samstag auch in Neusatz gemessen wurden, ist der Sektempfang im schattigen Hof der Bronnenwiesenhalle sicher der angenehmere Teil des Festakts zum 875. Jubiläum von Neusatz gewesen. So dauerte eine ganze Weile, bis Ortsvorsteher Michael Grondziel die Gäste dazu bewegen konnte, in der Halle Platz zu nehmen. Dort eröffnete der Sunshine-Chor unter Leitung von Makitaro Arima das Fest mit Beethovens „Ode an die Freude“.

Sie feiern statt zu streiten In seinem Festvortrag sagte Ortsvorsteher Michael Grondziel: „Wenn wir heute 875 Jahre Neusatz feiern, dann feiern nicht nur eine Zahl, sondern wir feiern die Geschichte von vielen Menschen“. Die ersten Siedler hätten hier keine Heimat vorgefunden, diese hätten sie erst erschaffen müssen. Zwischen den Nachbarn, Neusatz und Rotensol, sei früher auch heftig gestritten worden, heute werde stattdessen gemeinsam gefeiert und gemeinsam gestaltet.

Gern blicke man zurück und erzähle sich, wie schön früher alles gewesen sei. Doch die Menschen vor 875 Jahren hätten nicht gerodet, gebaut und gehofft, damit man später nur wehmütig zurückschaue. „Die Menschen von damals haben aus Wald Heimat gemacht, und unsere Aufgabe ist es, aus Heimat Zukunft zu machen“, und deshalb feiere Neusatz heute 875 Jahre Mut, Zusammenhalt, Gemeinschaft und 875 Jahre Heimat, so Grondziel.

„Freude schöner Götterfunken“ singt der Sunshine-Chor unter Leitung von Makitaro Arima. Foto: Bernd Helbig

Grußworte sprachen der Bad Herrenalber Bürgermeister Klaus Hoffmann, der Pfarrer der Verbundkirchengemeinde Dobel-Neusatz-Rotensol, Matthias Ahrens, der Landtagsabgeordnete Carl Christian Hirsch (CDU) und der Dobler Bürgermeister Christoph Schaack. Alle beschworen die gute Gemeinschaft.

Und es gab Geschenke: In Vertretung des Rotensoler Ortsvorstehers brachte Gertraud Maier einen Speierling, einschließlich eines Satzes Schnapsgläser, um den Setzling zu begießen. Der Wildobstbaum soll gemeinsam von den Ortschaftsräten gepflanzt werden und die nächsten 400 Jahre stehen.

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Eine Bilderschau, zusammengestellt von Rainer Merkle und Michael Grondziel, zeigte nicht nur Gebäude und Straßen, sondern vor allem Menschen, Alltag, Vereinsleben und die Entwicklung des Dorfes in den vergangenen 100 Jahren. Eine Tanzgruppe des Skivereins gefiel mit einem fetzigen Showtanz. Neben dem „Sunshine Chor“ sorgte auch Matthias Hautsch mit seiner Akustik-Gitarre für Musik. Er interpretierte unter anderem den Rocksong der Gruppe Queen, „Don't Stop Me Now“ und kam damit bestens beim Publikum an.

Das genaue Datum der Ortsgründung ist nicht bekannt, daher will die Dorfgemeinschaft das ganze Jahr über feiern. Das nächste Mal beim Familien- und Sommerfest an der Neusatzer Pfütz‘ am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juli.