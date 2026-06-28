875 Jahre Neusatz: „Wir feiern die Geschichte von vielen Menschen“

Am vielleicht heißesten Tag des Jahres findet der Festakt zum Geburtstag des Bad Herrenalber Ortsteils statt. Musik, Grußworte und Geschenke inklusive.
In Anbetracht der Temperaturen von weit über 30 Grad Celsius, die am Samstag auch in Neusatz gemessen wurden, ist der Sektempfang im schattigen Hof der Bronnenwiesenhalle sicher der angenehmere Teil des Festakts zum 875. Jubiläum von Neusatz gewesen. So dauerte eine ganze Weile, bis Ortsvorsteher Michael Grondziel die Gäste dazu bewegen konnte, in der Halle Platz zu nehmen. Dort eröffnete der Sunshine-Chor unter Leitung von Makitaro Arima das Fest mit Beethovens „Ode an die Freude“.