Die Vorbereitungen im Bad Herrenalber Stadtteil laufen auf Hochtouren für einen feierlichen „Weg durch die Zeit“. Ein , verteilt über das ganze Jahr 2026, startet am Wochenende.

Nachdem der Nachbarort Rotensol im vergangenen Jahr vorgelegt hat, zieht Neusatz nun nach: Der Höhenort feiert sein 875-jähriges Bestehen und hinter den Kulissen wird bereits seit Monaten geplant und organisiert.

Das Ziel ist klar: Es soll kein Event von der Stange werden, sondern ein Fest, das die Identität des Dorfes widerspiegelt.

Als Ortsvorsteher blickt Michael Grzondziel bereits voller Vorfreude auf das anstehende Jubiläumsjahr, das jetzt offiziell am Samstag, 27. Juni mit einem Festakt in der Bronnenwiesenhalle eingeläutet wird.

Tiefgründigere Töne

Während die Rotensoler Sportschützen ihr Jubiläum sprichwörtlich „mit einem Knall“ eröffneten, schlägt Neusatz zum Auftakt leisere, aber umso tiefgründigere Töne an.

„Dieser Auftakt soll bewusst feierlich gestaltet sein und den Blick auf die lange Geschichte unseres Ortes richten: von den mühsamen Anfängen eines kleinen Dorfes bis hin zu dem lebendigen Ortsteil, den wir heute kennen“, so Grzondziel, der zum Festabend zahlreiche Ehrengäste erwartet.

Exklusive Bilderschau

Für den historischen Tiefgang sorgt Rainer Merkle, der für seine exklusive Bilderschau und den einen geschichtlichen Vortrag monatelang Archive und private Fotokisten durchforstet hat. „Wir wollen die Geschichte von Neusatz anschaulich machen und Erinnerungen wecken bei denen, die vieles noch selbst erlebt haben, aber auch bei den jüngeren Generationen“, betont Grzondziel, dem der Zusammenhalt im Ort ein wichtiges Anliegen ist.

„Es sind viele interessante Aufnahmen zusammengekommen, die nicht nur Gebäude und Straßen zeigen, sondern vor allem auch Menschen, Alltag, Vereinsleben und die Entwicklung des Dorfes.“

Geplant ist die vielseitige Verwendung der Bilder, die auch bei weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2026 eine Rolle spielen, „damit die Geschichte im Verlauf des Festjahres immer wieder sichtbar bleibt“, erklärt Grzondziel.

Dass Rotensol (2025) und Neusatz (2026) direkt hintereinander feiern, ist kein Zufall, sondern historischer Pragmatismus. Weil sich das exakte Entstehungsdatum nicht auf den Tag genau beziffern lässt.

Es ist daraus eine enge Kooperation entstanden, bei der Neusatz den Rotensolern im Vorjahr einen Baum als Zeichen der Freundschaft schenkte.

„Die beiden Orte sind im wahrsten Sinne des Wortes miteinander verwachsen. Was Rotensol nun für Neusatz vorbereitet, wissen wir noch nicht, aber ich bin sicher, dass Ortsvorsteher Sven Feuchter für uns eine kleine Überraschung hat.“

Das Jubiläum beschränkt sich nicht auf ein einziges Wochenende, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Jahr 2026.

Der absolute Höhepunkt für Gäste und Einheimische zugleich ist am 4. und 5. Juli als großes Familien- und Sommerfest unter anderem mit einer „Spaß-Challenge für jedermann“ geplant, bei der das Miteinander und der Humor im Vordergrund stehen. Da parallel die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, ist am Samstagabend auch für ein Public Viewing gesorgt, um danach mit Cocktails an der Bar das Tanzbein zu schwingen.

Kulinarisch setzt das Fest auf eine bodenständige Küche und bietet von Burgern über Maultaschen mit hausgemachtem Kartoffelsalat bis zu Kaffee, Kuchen und Eis alles, was der Gaumen wünscht.

Nicht nur zurückblicken

Besonders wichtig sind den Planern auch die Bürger ab 65 Jahren, für die es am 17. Oktober einen eigenen Unterhaltungsnachmittag gibt.

„Das passt sehr gut zum Charakter eines Jubiläums: Es geht nicht nur darum, zurückzublicken, sondern auch darum, Menschen zusammenzubringen. Diejenigen, die Neusatz über viele Jahrzehnte mitgeprägt haben, sollen genauso sichtbar sein wie die Kinder und Familien, die die Zukunft unseres Ortes darstellen.“

Am 14. November folgt ein „humoristischer Kracher mit einem Comedyabend“ in der Bronnenwiesenhalle, bevor der traditionelle Weihnachtsmarkt am 5. Dezember das Festjahr stimmungsvoll abrundet.

„Alle packen mit an“

Getragen wird das Mammutprojekt von der großen Vereinsgemeinschaft. Dabei sind der Förderverein Neusatzer Pfütz, der SunshineChor, der Skiverein Neusatz-Rotensol, die SG Neusatz-Rotensol, die Irusfreunde, die IG Moschde oder der Schützenverein Bad Herrenalb. „Alle packen mit an, und gerade diese Mischung zeigt, wie breit das Jubiläum getragen wird.

Es geht nicht um eine Veranstaltung einzelner Personen, sondern um ein Fest, das aus dem Ort und seinem Vereinsleben heraus entsteht. Viele helfen bei der Organisation, bei der Bewirtung und bei der Gestaltung des Programms mit“, sagt Grzondziel.

Infos und Updates zum Programm werden laufend über Facebook, Instagram sowie den neuen WhatsApp-Kanal des Ortschaftsrates veröffentlicht.