84 Tore in einer Saison: Auf den Spuren von Legenden - die Torjäger im Bezirk Schwarzwald

Dennis Martin vom SV TuS Immendingen II ist bundesweit drittbester Torschütze in der 10. Liga. Manuel Huber schießt Gutmadingen in die Landesliga.

Manuel Huber vom Bezirksliga-Meister FC Gutmadingen hat mit einem Dreierpack gegen Hinterzarten sein Torekonto auf 36 Treffer hochgeschraubt. Ein Rekord für die Ewigkeit ist die bemerkenswerte Zahl des Routiniers nicht, aber aus der jüngeren Vergangenheit hat Huber Spieler wie Luca Aceri (34 Tore für den SV Geisingen 2022) übertroffen. Auch die Vorjahresmarke von Furtwangens Florian Kaltenbach (32) hat er gebrochen.

Den All-Time-Rekord hält seit 39 Jahren Michael Neumann. Damals in der Saison 1986/87 spielte er beim FC Triberg, mit dem er in der Bezirksliga Vizemeister wurde.

Neumann steuerte sage und schreibe 49 Treffer bei.

47 in der regulären Saison und zwei in den Aufstiegsspielen gegen den SV Bermatingen, viele davon mit direkten Freistößen. Regional betrachtet bleiben die 70 Bezirksliga-Tore des Ex-Bad Dürrheimers Christian Braun in der Bezirksliga 2011/12 für die SpVgg. 08 Schramberg unerreicht.

Oder doch nicht? Zwei Klassen tiefer: In der Meistermannschaft des SV TuS Immendingen II in der B5-Reservestaffel tummelt sich in diesem Jahr mit Dennis Martin ein unglaublicher Goalgetter. Er erzielte bereits 84 Treffer. Alleine wieder sechs Treffer waren es beim 11:2 gegen den TuS Blumberg II.

Erfolgreicher Vater

Der 30-Jährige hat einen nicht weniger erfolgreichen Vater. Ralf Martin war in den 1990er-Jahren Torjäger des SV Immendingen in der Landesliga. Ralf Martin war auch kurz beim FC 08 Villingen und bildete einst zusammen mit Naser Berisha (Vater von Regionalligaspieler Flamur Berisha) eines der besten Strafraum-Duos in Südbaden.

Starke Werte

Momentan liegt Dennis Martin in ganz Deutschland in der 10. Liga im KICKER-Ranking bei der Torjägerkanone für Amateure auf dem herausragenden 3. Platz. Nur Bulut Aksoy (118/FSV Duisburg II) und Andrej Kloster (91/FC Grün-Weiß Siegen) trafen öfter und liegen vor ihm.

Überhaupt sind in diesem Jahr alle Top-Torjäger kurz vor dem Saisonende oder den Relegationen im Bezirk Schwarzwald bei starken Werten. Tevfik Ceylan (SV Aasen) und Jallow Saja (FC Pfaffenweiler) wurden mit 30 Treffern Torschützenkönig der bereits beendeten Landesliga.

Noah Nocht (SV Obereschach/A1) und Fabian Wehinger (FC Bräunlingen/A2) bejubelten bereits 31 Saisontore

In den B-Klassen mit deutlich weniger Spielen können Henry Knöbel (SG Königsfeld B.K.N./B1) und Kevin Hoheisel (SV Göschweiler/B2) mit 21 und 28 Treffern sowie in der B4-Reserve-Staffel Dennis Haas (SG Mönchweiler/Peterzel| II) mit 29 Toren überzeugen.