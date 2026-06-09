84 Tore in einer Saison: Auf den Spuren von Legenden - die Torjäger im Bezirk Schwarzwald

Dennis Martin vom SV TuS Immendingen II ist bundesweit drittbester Torschütze in der 10. Liga. Manuel Huber schießt Gutmadingen in die Landesliga.
Manuel Huber vom Bezirksliga-Meister FC Gutmadingen hat mit einem Dreierpack gegen Hinterzarten sein Torekonto auf 36 Treffer hochgeschraubt. Ein Rekord für die Ewigkeit ist die bemerkenswerte Zahl des Routiniers nicht, aber aus der jüngeren Vergangenheit hat Huber Spieler wie Luca Aceri (34 Tore für den SV Geisingen 2022) übertroffen. Auch die Vorjahresmarke von Furtwangens Florian Kaltenbach (32) hat er gebrochen.