Polizeiheli kreist zwei Mal über VS – dann wird der Vermisste gefunden

1 Aus der Luft und auch am Boden suchte die Polizei nach dem vermissten 81-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Marc Eich Familienangehörige melden einen 81-Jährigen am Donnerstagabend in Schwenningen als vermisst. Zwei Mal rückt der Polizeihubschrauber aus – dann kommt die Entwarnung.







Link kopiert



Viele Bürger wurden am Donnerstagabend in Schwenningen und Villingen aufgeschreckt: Ein Polizeihubschrauber überflog ab 23.15 Uhr beide Stadtteile. Grund war ein Senior, den seine Familie in Schwenningen als vermisst gemeldet hatte.