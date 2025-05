1 Die Vertreter der bedachten Vereine und Institutionen sowie der Kreissparkasse bei der Spendenübergabe Foto: Monika Schwarz Die Bank hat 80 000 Euro aus dem PS-Spendentopf an Vereine und Institutionen aus dem gesamten Kreisgebiet ausgeschüttet.







Link kopiert



In einer kleinen Feierstunde im Foyer der Kreissparkasse in Freudenstadt wurden die Spenden vom Vorstandsvorsitzenden Werner Loser an Vertreter der bedachten Einrichtungen und Vereine übergeben. Musikalisch umrahmt wurde die Übergabe von der Jugendkapelle des Trachtenblasorchesters Baiersbronn.