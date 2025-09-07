79-Zollern-Alb-Tennisturnier: Zwei Uruguayer stehen im Finale

Im Finale des CompData-Cup beim 79. Zollern-Alb-Tennisturniers stehen sich zwei ungesetzte, aber erfahrene uruguayische Tennisspieler gegenüber.
Bereits um 13 Uhr betraten die beiden Endspielteilnehmer den roten Sandplatz der TG Ebingen. Es war ein Duell zweier Uruguayer, zweier Freunde. Im persönlichen Gespräch vor dem Finale verrieten uns die beiden, dass normalerweise immer Rodrigo Arus gewinnt. Das Finale sei daher für Gonzalo Bancalari eine „besondere Herausforderung“. Der zwei Jahre Jüngere der Beiden arbeitet, wie Arus, als Tennistrainer.